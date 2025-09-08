HomeArea Urbana

Cosenza, scontro tra due auto in piazza Loreto: due feriti

L'impatto è avvenuto ieri sera nei pressi del distributore, all'incrocio viario della zona. Due le ambulanze arrivate dall’ospedale Annunziata. Sarebbero due le persone rimaste ferite, uno dei conducenti e un altro utente della strada

F.B.
F.B.
COSENZA – Serata di paura, ieri a Cosenza, in piazza Loreto per via di un incidente che ha coinvolto due auto. I fatti sono avvenuti nei pressi del distributore, all’incrocio viario della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Arrivate anche due ambulanze direttamente sul luogo dell’impatto dall’ospedale Annunziata. Sarebbero due le persone rimaste ferite, uno dei conducenti e un altro utente della strada.

 

