Cosenza, scambio culturale con la Francia del liceo Telesio: 33 studenti del Loubet di Valence

COSENZA – Il Liceo Classico Telesio di Cosenza ospiterà da oggi e fino al 20 febbraio, 33 colleghi d’oltralpe, studenti e docenti del liceo “E. Loubet” di Valence, scuola storica e prestigiosa conosciuta a livello internazionale. Dopo aver avuto a loro volta l’opportunità di interfacciarsi con i propri corrispondenti francesi e di soggiornare per una settimana nelle case delle famiglie ospitanti, acquisendo nuove pratiche scolastiche e visitando luoghi di pregio come Lione, Avignone e la stessa Valence, i nostri studenti si preparano a ricambiare l’ospitalità ricevuta. Il tutto all’insegna di uno scambio culturale che permetterà questa volta ai francesi di conoscere caratteristiche e punti di forza del sistema scolastico italiano, attraverso la partecipazione alle lezioni in classe ed alla condivisione delle attività laboratoriali ed extracurriculari.

Full immersion di 5 giorni

Soggiornando nelle famiglie italiane ne conosceranno la quotidianità e la cultura. Una full immersion di 5 giorni tra scuola, famiglia e territorio. Il progetto caratterizza da anni l’indirizzo Europeo del Telesio, dove si ha accesso al doppio diploma secondo metodologia Esabac; ed è proprio la referente Esabac, professoressa Teresa Romano, che ha curato tutti i dettagli dello scambio, dal viaggio all’intero programma del soggiorno in strettissima collaborazione e sinergia con il Dirigente Scolastico, Ing. Domenico de Luca e i suoi collaboratori.

“Abbiamo abbinato i ragazzi tra loro dopo averli ascoltati attentamente per creare le giuste alchimie – ha spiegato Romano, conoscitrice della cultura francese, per esserne originariamente parte – i ragazzi si stanno sentendo tra loro ancor prima che lo scambio si materializzi, questo faciliterà di molto la permanenza degli studenti francesi di cui ormai sono chiari gusti, interessi ed eventuali intolleranze”.

Festa d’accoglienza prevista a scuola lunedì 17, quando le famiglie ospitanti offriranno dolci fatti in casa per il buffet. Da lì in poi si seguirà il programma pensato per loro e che prevede tra l’altro visite guidate ai luoghi turistico culturali più significativi della Calabria, tra cui: il museo della liquirizia a Rossano, il Castello Ducale di Corigliano, Pizzo con il Castello di Murat e l’immancabile degustazione del tartufo e infine visita alla chiesetta di Piedigrotta e Tropea. Con le famiglie nei momenti di relax gli ospiti svolgeranno altre attività che permetteranno loro di conoscere consuetudini e usi del luogo.

“E’ importante che la scuola si apra allo scambio internazionale – Ha affermato il Dirigente del Telesio – contatti e conoscenze che curano da sempre i nostri referenti ci hanno permesso di programmare tutto per tempo e di anticipare l’arrivo degli ospiti con una serrata corrispondenza telefonica. Vogliamo potere offrire loro la stessa bella esperienza che abbiamo vissuto con i nostri 22 studenti dell’Europeo nel loro istituto, mostrando loro le nostre buone pratiche, i nostri nuovi innovativi ambienti e la cultura dell’accoglienza di cui la nostra terra e le nostre famiglie sono capaci. I nostri ragazzi – ha concluso De Luca – devono sapere che dal confronto c’è sempre da imparare e che è in un’ottica sempre più di coesione globale e cooperazione internazionale che devono pensare il loro essere cittadini del mondo”.