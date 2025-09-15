Cosenza, riprendono i concerti del Conservatorio: tutte le date tra settembre ed ottobre

- Advertisement -

COSENZA – Sul finire dell’estate riprendono i concerti promossi dallo storico Istituto superiore cosentino di Studi Musicali diretto da Francesco Perri, il conservatorio “Stanislao Giacomantonio”. Si riprende a pieno ritmo il percorso artistico con una serie di iniziative che partono mercoledì 17 settembre, alle ore 20.30 presso il Chiostro del Conservatorio, con un concerto dall’allusivo titolo Nuit du Tango, in cui accanto alla viola di Virginia Luca si uniranno le percussioni di Christian Guerra e Michele Potenza.

L’allusione è presto svelata: si tratta di un chiaro omaggio all’Argentina di Astor Piazzolla poiché il programma prevede diverse sue composizioni, tra cui Chanson de la naissance e Chanson du Popo tratte da Famille d’Artistes; Meditango; El viaje; Milonga for three; Cafè 1930 tratto da Histoire du Tango. Il riverbero tanguero continua con Losa di Emmanuel Séjourné e due composizioni di Mauro Montalbetti: Voices; Sesler.

Si continua poi il 26 settembre, alle 20.30, presso il duomo cattadrale di Santa Maria Assunta con Quinta Vox – l’unione e l’alternanza (Letizia Butterin, præcentor; Ilaria Centorrino, organo).

Cosenza, i concerti del conservatorio: gli appuntamenti di ottobre

Il 1° ottobre, invece, l’appuntamento è alle 20.30 all’auditorium Casa della Musica con Mondi Antitetici (Orchestra sinfonica del Conservatorio di Cosenza e Classe di Esercitazioni orchestrali, Giulio Marazia direttore).

Il 6 ottobre, alle 20 e 30, un nuovo appuntamento all’auditorium Casa della Musica con Il pianoforte di Alfonso Rendano e Sergej Rachmaninov (Rodolfo Rubino, pianoforte).

Il 10 ottobre alle 20.30 presso l’Oratorio del Rosario nel complesso monumentale di San Domenico in scena “… Lo stupore del tasto e con le mani, e con la penna” (Orchestra degli allievi del Dipartimento di Musica antica del Conservatorio di Cosenza “BaroKos”; Patrizio Germone, konzertmeister; Emanuele Cardi, direttore all’organo).

Il 14 ottobre, invece, alle 20. 30 sarà la volta di L’equilibrio instabile: Ravel, Schumann e la Musica della Mente (Alessandro Acri, violino; Giancarlo Grande, pianoforte) presso l’auditorium Casa della Musica.

Il 15 ottobre alle 20.30 all’Oratorio del Rosario presso il complesso monumentale di San Domenico è in programma Oblio e Reminiscenza (Marina Notaro, saxofoni; Classe di Esercitazioni corali e Laboratorio Corale-Schola Cantorum del Conservatorio di Cosenza, Letizia Butterin direttore).

Si continua con tanti altri concerti

Il 16 ottobre ci si sposta all’Unical, presso l’Auditorium. Alle 20.30 il Concerto dei Solisti con l’orchestra del Conservatorio di Cosenza.

Il 25 ottobre, alle 19 sarà la volta di Musica in danza – VI edizione Extravagante Satie. All’auditorium Casa della Musica un concerto coreografico nel centenario della morte di Erik Satie (Michele Ferraro, coreografia; Ida Zicari, pianoforte; con la partecipazione straordinaria di Daniela Morrone nel ruolo della Guerra; si ringrazia il Liceo coreutico “Lucrezia Della Valle” di Cosenza).

Il 23 ottobre alle 20. 30, all’auditorium Casa della Musica: Around America – Gershwin’s Rhapsody in Blue (CSE “Cosenza Saxophone Ensemble”, Stefano Pecci; direttore Angelo Arciglione, pianoforte).

Il 24 ottobre alle 20.30 presso il duomo cattadrale di Santa Maria Assunta sarà la volta di Amicizia in Musica: i quintetti con due viole di Michael Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart (Alberto Maria Ruta e Rossella Bertucci, violini; Virginia Luca e Francesca Turcato, viole; Fabio Fausone, violoncello).

Il 29 ottobre alle 20.30 un nuovo appuntamento all’auditorium Casa della Musica con Omaggio a Ravel, Bizet, Satie (Ensemble di Flauti del “Giacomantonio”).

Il 30 ottobre alle 20. 30 all’auditorium Casa della Musica: Da Amburgo a Napoli: itinerari cameristici (Fabio Fausone, violoncello; Virginia Luca, viola; Antonello Maio, pianoforte).

Il ciclo di appuntamenti si chiude il 31 ottobre alle 20.30 presso l’Oratorio del Rosario nel complesso monumentale di San Domenico con “SILENZIO, AURE VOLANTI” che prevede cantate e sonate per le celebrazioni dei 300 anni di Alessandro Scarlatti (Goffredo Degli Esposti, flauto dolce; Anna Lycia Gialdi, chalumeau soprano e basso; Francesca Lombardi Mazzulli, soprano; Mauro Pinciaroli, arciliuto; Angelo Trancone, clavicembalo; con la partecipazione degli allievi delle classi di Flauto dolce, Violino barocco e Arte Scenica).