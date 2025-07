Cosenza, ripartono le iscrizioni per la Scuola Laboratorio di Vita Sociale

- Advertisement -

COSENZA – Riapre le porte, in centro città, la Scuola Laboratorio di Vita Sociale, il progetto educativo promosso dall’associazione Arcifisa APS rivolto alle persone con disabilità, disturbi del comportamento o in situazioni di fragilità. Un’occasione di crescita, relazione e benessere che si ripropone con l’apertura delle nuove iscrizioni. Per effettuare un colloquio conoscitivo ed iniziare l’attività a settembre gli interessati possono recarsi presso la sede dell’associazione sita in via Popilia 113/F.

Presso la Scuola Laboratorio di Arcifisa ogni persona viene valorizzata attraverso attività pratiche, esperienze condivise e un ambiente stimolante. Dalla cura degli animali in fattoria ai laboratori creativi, fino alle nuove gite digitali nel territorio: piccoli viaggi virtuali alla scoperta dei luoghi più belli e simbolici della città e dei paesi vicini. Esperienze attraverso le quali ragazzi e ragazze con bisogni educativi speciali potranno sviluppare autonomia e abilità quotidiane.

“Qui ogni persona è protagonista – racconta Adele Iannuzzi, presidente di Arcifisa – costruiamo insieme percorsi di autonomia, inclusione e benessere. Non ci limitiamo ad accogliere: creiamo occasioni per far fiorire ciò che ognuno ha dentro”. Per informazioni e per prenotare un colloquio conoscitivo si può contattare il numero di telefono 347.4859244 oppure inviare un’e-mail a arcifisacosenza@gmail.com.