HomeArea Urbana

Cosenza, riapre l’ambulatorio per migranti sopravvissuti a tortura: «Nessuna istituzione ha voluto farsene carico»

I volontari spiegano che si tratta dell'unica equipe sociosanitaria del sud Italia dedicata ai migranti sopravvissuti a tortura che non ha però nessun sostegno pubblico. Ai candidati alle regionali chiedono "una presa di posizione pubblica, immediata e concreta"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Domani, lunedì 8 Settembre, riapre l’ambulatorio per la cura dei sopravvissuti a tortura, un presidio sanitario e psicologico dedicato alle persone che portano sul corpo e nell’anima le ferite più profonde delle guerre, delle detenzioni arbitrarie, delle violenze sistemiche.

“Riapriamo, sì! Con le stesse mani stanche, con le stesse forze volontarie, con la stessa determinazione che da anni tiene in piedi l’unica equipe sociosanitaria del sud Italia dedicata ai migranti sopravvissuti a tortura. – spiegano i volontari – Riapriamo perché chi ha subito l’inferno non può essere lasciato per strada, senza cure, senza ascolto, senza dignità”.

Cosenza, ambulatorio per migranti sopravvissuti a tortura. La denuncia dei volontari

“Mentre si moltiplicano i proclami sulla “legalità” e sul “decoro”, chi davvero cura e protegge le ferite e i traumi delle violenze viene lasciato solo, sotto la spada di Damocle, senza alternative. Nessuna istituzione – né regionale, né comunale – ha voluto farsi carico di questo presidio. – tuonano ancora i volontari – Nessuna risposta! Nessuna assunzione di responsabilità! Solo silenzi e porte chiuse! E allora la domanda la poniamo chiaramente: i candidati alle prossime elezioni regionali che idea hanno di sanità pubblica, di diritti umani, di accoglienza reale?“.

“Chi oggi chiede voti per governare la Calabria non può voltarsi dall’altra parte. – dicono dall’ambulatorio – Chiediamo una presa di posizione pubblica, immediata e concreta: Volete garantire la continuità di questo servizio? Siete disposti a sostenere con atti e risorse una struttura che cura vittime di tortura e tratta? Pensate che la salute e la dignità debbano valere per tutte e tutti, o solo per chi ha i documenti “giusti”?”.

Una sfida politica ed un atto di resistenza

In una regione che finanzia cliniche private con fondi pubblici, che chiude occhi e orecchie davanti all’abbandono dei più fragili, pretendiamo una scelta di campo. – dicono ancora i volontari – Noi restiamo! Ma non resteremo in silenzio! La riapertura dell’ambulatorio è una sfida politica, non solo sanitaria. È un atto di resistenza civile contro un sistema che preferisce l’indifferenza alla cura”.

I volontari chiediamo con forza un incontro con le istituzioni regionali, comunali e sanitarie competenti, il riconoscimento formale del servizio come presidio sanitario indispensabile ed una soluzione stabile e dignitosa per la continuità dell’attività. “Fino a quando ci sarà una sola persona che bussa alla nostra porta a chiedere supporto sanitario e psicologico, – concludono – noi risponderemo. Ma oggi più che mai, abbiamo bisogno che questa battaglia non resti solo nostra! Sia ben chiaro che senza valide alternative non andremo via dallo spazio sito nello stabile dell’ex- INAPLI di Via Cesare Battisti a Cosenza. Qui siamo e qui restiamo!”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

riconoscimento carabiniere salvataggio donna

Carabinieri ‘eroi’, riconoscimento istituzionale per il salvataggio di una donna

Calabria
CATANZARO - Un gesto di coraggio che non è passato inosservato. I carabinieri protagonisti di un’operazione di salvataggio che, appena tre giorni fa, ha...
Treno della Sila 2025

Il Treno della Sila incanta tutti. Ma non basta: la vera sfida è farlo...

Provincia
COSENZA - La buona notizia per ora, è che per il "Treno della Sila", con il suo attuale percorso turistico dalla stazione di Camigliatello...

Caos al Pronto Soccorso di Cariati: uomo dà in escandescenze e tenta di aggredire...

Ionio
CARIATI (CS) – Ancora un grave episodio di violenza in un pronto soccorso. Questa volta è accaduto al Punto di Primo Intervento dell’Ospedale “Vittorio...
carabinieri notte

Praia a Mare: interviene per un caso di violenza domestica, aggredito e ferito un...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) – Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, violenza e resistenza a pubblico...
incidente 106 squillace 500

Ancora un incidente sulla Statale 106: auto con a bordo 4 ragazzi finisce incastrata...

Calabria
SQUILLACE (CZ) – Un violento impatto si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 106 “Jonica”, nel territorio del comune di Squillace. Intorno alle...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37250Area Urbana22373Provincia19852Italia8024Sport3862Tirreno2933Università1459
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

libera mafie
Calabria

Regionali, Libera Calabria lancia l’appello a politici e cittadini: «Urge un...

COSENZA - Il coordinamento regionale Libera Calabria in vista delle prossime elezioni regionali invia un appello alla politica e ai calabresi in una "regione...
Hackathon Unical
Università

Hackathon all’Unical: due giorni di innovazione e ricerca per il cloud...

RENDE - L’Università della Calabria ospiterà l’MLSysOps Hackathon, un evento internazionale che trasformerà il campus di Arcavacata in un laboratorio di innovazione dedicato al...
Bonus settembre
Italia

Bonus da richidere a settembre, da quello psicologico agli asili nido:...

COSENZA - Settembre è il mese in cui è possibile richiedere diversi bonus, aiuti e facilitazioni stabiliti dal Governo per dare un contributo concreto...
Provincia

Montalto Uffugo, «le politiche sociali motore di cambiamento»: il bilancio di...

MONTALTO UFFUGO (CS) - "È stato un anno proficuo, in cui le politiche sociali sono diventate un vero motore di cambiamento abbiamo lavorato per...
Area Urbana

Giuria del Leoncino d’Oro a Venezia, tra i giovani giurati c’è...

COSENZA - Tra i 20 giovani giurati che compongono la Giuria del Leoncino d’Oro alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia c'è anche...
SP Scala Coeli-Terravecchia
Provincia

Riapre dopo 20 anni la SP Scala Coeli-Terravecchia. Per gli amministratori:...

SCALA COELI (CS) - Dopo vent’anni di chiusura e un episodio franoso che l’aveva resa impraticabile, torna percorribile la strada provinciale Scala Coeli-Terravecchia. Un...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA