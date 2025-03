Cosenza: “Perdere il controllo”, svelate le date e il tema della 5^ edizione di Aghia Sophia fest

- Advertisement -

COSENZA – Svelate le date e il tema della quinta edizione di Aghia Sophia fest. La rassegna, che ha per tema “Perdere il controllo” si terrà venerdì 27 e sabato 28 giugno ai Bocs Art sul lungofiume Crati. «Un festival sincero, accogliente, accessibile, un festival che parla della nostra città e delle nostre vite», scrivono gli organizzatori. «Dalle straordinarie e tormentate stelle di Salvatore “Uccello” Iaccino – continuano – a quelle fulgide e cangianti raccontate da Franco Piperno, passando per le riflessioni “terminali” di Bifo e un grande omaggio collettivo al maestro Battiato, senza perdere la tenerezza dell’infanzia e il sorriso dissacrante del mondo queer di Simonetta Musitano, accompagnata sempre dalle scelte musicali del buon Fabio Nirta dj».

«E, ancora, la rivoluzione della controcultura in salsa Philopat e l’hacking del sé illustrato da Ippolita, infilando Dueditanelcuore della generazione Y e dei dischi che la rappresentano, per chiudere in bellezza con un party, solo apparentemente, Bassoprofilo e attendere, felici e sudati, la comparsa dell’Auroro Borealo su Cosenza Vecchia. Sì, perché se perdiamo il controllo, insieme, tutto è possibile. Numi tutelari dell’edizione Franco Basaglia e David Lynch. Area food, drink & relax sempre aperta».