Cosenza, partita la bitumazione anche di via Negroni e viale Cosmai. Poi le altre strade periferiche

COSENZA – Come anticipato una settimana fa dalle pagine del nostro giornale, dopo viale Crati (Statale 107), via Pasquale Rossi e Via Padre Giglio questa mattina sono partiti i lavori di bitumazione sulle altre strade di Cosenza che presentavano grosse criticità e più volte segnalate anche dai cittadini. Su tutte Viale Cosmai (dove è iniziata la bitumazione sulla corsia Nord verso Rende) in particolare nei pressi della Sede della Guardia di Finanza e su Via Negroni. Come evidenziato dall’Assessore Francesco de Cicco, che sta seguendo passo passo tutti i lavori, si tratta di una vera e propria messa in sicurezza delle strade per evitare di intervenire con bitume a caldo o a freddo ogni volta che piove solo per coprire le buche con interventi tampone.

Successivamente si passerà a bitumare su Via Francesco Corsonello, in contrada Muoio Piccolo nei pressi dell’INRCA e la zona di Portapiana, in particolare nei pressi della Chiesa di Santa Maria della Sanità. Ma come ha rimarcato lo stesso De Cicco gli interventi rigurderanno altre strade soprattutto nelle periferie e nelle zone dove le arterie presentano le maggiori problematiche.