Cosenza: parte la terza fase di disinfestazione larvicida – Calendario e zone interessate

Saranno eseguiti nelle ore notturne, a partire dalle ore 2.00. Si raccomanda, pertanto, ai cittadini di provvedere alla chiusura delle finestre e al ricovero di eventuali animali domestici fino alla conclusione delle operazioni

COSENZA – E’ partita la terza fase del Piano di disinfestazione che coprirà ogni angolo dell’intero territorio comunale. La campagna di disinfestazione larvicida, eseguita lo scorso 3 giugno, per contenere la proliferazione di zanzare, ha rappresentato il primo step dell’importante Piano di disinfestazione organizzato dal settore Ambiente del Comune di Cosenza, che è proseguito ad agosto scorso con la disinfestazione adulticida. Da questa notte, per come detto, si avvierà il terzo ciclo che interesserà sempre la disinfestazione adulticida, sviluppandosi in 6 giorni.

Gli interventi

Saranno eseguiti nelle ore notturne, a partire dalle ore 2.00. Si raccomanda, pertanto, agli abitanti delle zone interessate, di provvedere alla chiusura delle finestre e al ricovero di eventuali animali domestici fino alla conclusione delle operazioni.

Il calendario degli interventi settembre/ottobre:

29 settembre – dalle ore 2.00: Viale della Repubblica da via Pasquale Rossi a Ponte di Mancini, Piazza Riforma e traverse, zona via Asmara, via Romualdo Montagna e Via Francesco Principe, zona Piazza Amendola e traverse, zona Rivocati e vicoli, Zona Villa Nuova, Zona Villetta di Via fiume e traverse, Via Veneto e traverse, zona Adiacente Ospedale Annunziata e traverse, via Roma e traverse, via Parisio e traverse, Santa Teresa e Traverse, via Roma e traverse, Piazza Scanderbeg e traverse, zona fontana dei leoni e traverse, zona via Alimena e traverse, isola pedonale e traverse, zona Via XXIV Maggio e traverse.

30 settembre – dalle ore 2.00: via Pasquale Rossi, Ingresso Autostrada, zona Piazza Loreto e traverse, via Caloprese, Zona Autostazione e traverse, zona Piazza Europa e Traverse, zona via dei Mille, zona Parco Deledda zona Piazza Zumbini e traverse, zona via Ludovico Ariosto e traverse, zona Piazza I Maggio, zona città 2000, zona via Marconi e traverse, zona via Pomponio Leto e traverse, zona via Padre Giglio, zona via Panebianco e traverse, quartiere Torre Alta, zona Tribunale, zona via Martorelli e Traverse, via Negroni, Via Borsellino.

01 ottobre – dalle ore 2.00: Zona città dei Ragazzi, zona Chiesa Sant’Aniello, Piazza Scavello e traverse, zona Piazza San Nilo, zona via Cesare Terranova, zona Via Livatino, zona Viale Cosmai; Parco Nicolas Green e traverse, via Libero Grassi e traversa, zona “Bosco de Nicola” e traverse, via Sisca e traverse, Viale Mancini e Parco del Benessere, Ultimo Lotto, Terzo Lotto, Secondo Lotto Zona Via Popilia.

02 ottobre – dalle ore 2.00: Zona Via Popilia Quartiere Vagliolise e San Pio da Pietralcina, Macchiabella, Primo Lotto, Zona Cristo Re, zona limitrofa al Ponte di Calatrava, zona Palazzo dei Bruzi, zona Macchia della Tavola, Centro storico e vicoli, Portapiana e Congo zona Massa, Paparelle, Colle Triglio, Mussano e zona Cimitero, Sant’Antonio dell’Orto, Gergeri, Cannuzze e contrade – Vallone di rovito – Piazza Spirito Santo.

03 ottobre – dalle ore 2.00: Zona via Bendicenti, Lungo Crati, Casali, Serra Soprana e Sottana e traverse, Caricchio, Sant’Ippolito, Zona Box art- Borgo Partenope, Donnici (incluse contrade).

04 ottobre – dalle ore 2.00: Zona via degli Stadi e traverse, quartiere di Serra Spiga e traverse, quartiere di San Vito e Traverse, zona via Cilea e Traverse, zona via alcide de Gasperi, Via De Rada, Contrada Muoio Piccolo/Grande, zona Acquedotto Abatemarco, Via Tommaso Arnone e Traverse, via Domenico gaudio e traverse, via Corsonello, zona “Case Minime”.

