Cosenza, Parco Nicholas Green nel degrado: genitori preoccupati «bambini rischiano di farsi male»

- Advertisement -

COSENZA – Nell’area verde dedicata a Nicholas Green, simbolo di speranza e generosità, oggi regna il degrado. Il Parco Nicholas Green di Cosenza, frequentatissimo soprattutto durante le giornate più calde, versa in condizioni preoccupanti: erba in parte tagliata e in parte rimasta alta, e soprattutto giochi rotti e pericolosi per i bambini. Una situazione che non solo offende la memoria a cui il parco è intitolato, ma mette anche a rischio l’incolumità dei più piccoli.

Nonostante l’arrivo dell’estate e le alte temperature, che spingono molte famiglie a cercare refrigerio proprio negli spazi verdi cittadini, il parco evidentemente non riceve da tempo interventi adeguati di pulizia e manutenzione. Percorsi rotti, parti metalliche esposte, tavole divelte e strutture instabili: i giochi presenti nell’area riservata ai bambini non solo sono inservibili, ma potenzialmente pericolosi.

I genitori, che ogni giorno si ritrovano costretti a vigilare con attenzione estrema sui propri figli, denunciano la mancanza di sicurezza e chiedono a gran voce un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale: «Non è possibile lasciare così un parco frequentato soprattutto dai bambini. È una vergogna è inaccettabile», racconta il papà di una bimba.

Una richiesta di attenzione per la sicurezza e il decoro

Il Parco Nicholas Green rappresenta per molti cittadini uno spazio di socialità e svago, ma oggi rischia di diventare un luogo da evitare. Le famiglie chiedono che l’amministrazione comunale non ignori ancora questa situazione e proceda con un’immediata riqualificazione dell’area: interventi di pulizia, sistemazione dei giochi e manutenzione. Il messaggio dei genitori è chiaro: “Non vogliamo l’impossibile, solo un parco dignitoso e sicuro per i nostri figli”.