Cosenza, Ordine avvocati: De Luca e Nucci si accordano. Staffetta alla Presidenza

COSENZA – Gli Avvocati che si sono candidati alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza nelle liste Avvocatura Protagonista e Insieme per l’Avvocatura cosentina si uniranno per formare una maggioranza consiliare che possa garantire una governance ordinistica stabile, attiva ed efficiente per il prossimo quadriennio 2023/2026.

Tale risultato è stato facilitato dalla comunanza dei punti programmatici esposti in occasione delle elezioni, dal pensare ad una guida del Foro alternativa e diversa da quella del quadriennio appena trascorso e dalla necessità di superare l’impasse discendente dal pieno pareggio elettorale. L’avvocato Claudio De Luca e l’avvocato Ornella Nucci, sono stati indicati come candidati Presidente rispettivamente nelle liste Avvocatura Protagonista e Insieme per l’Avvocatura cosentina, intendono avviare una piena compartecipazione gestionale del Coa, avvicendandosi nel corso del quadriennio 2023/2026, convenendo, in ogni caso, che la consiliatura si aprirà con la Presidenza dell’Avvocato Nucci, che sarà, pertanto, il primo Presidente donna del prestigioso Foro bruzio, in linea con quanto recentemente accaduto in altri Fori calabresi, come Palmi, Crotone e Castrovillari. A questo punto si palesa urgente e necessaria la convocazione della prima riunione del nuovo Consiglio, per consentire l’avvio delle attività ordinistiche, che non possono subire ulteriori ritardi.