Cosenza, nuovo servizio per spedire o ritirare i pacchi: arrivano i locker nei supermercati

- Advertisement -

COSENZA – Spedire o ritirare un pacco sarà più facile grazie al nuovo servizio che arriva in Calabria e nella provincia di Cosenza. Si tratta di nuovi locker, gli armadietti predisposti per il deposito dei pacchi, che saranno installati in alcuni supermercati della provincia. Una novità che arriva grazie alla convenzione stipulata fra InPost Italia, azienda polacca specializzata nelle consegne out of home, e Maiora SpA SB, uno dei sei soci del Consorzio Despar Italia.

In Calabria saranno 16 in tutto i locker InPost installati, molti dei quali saranno proprio nella provincia di Cosenza. Si troveranno nei punti vendita della Città dei Bruzi, a Bisignano, Mirto, Rossano, Corigliano Calabro, Villapiana e Castrovillari.

Locker nei supermercati: perché sono comodi da usare

Utilizzare i locker è semplice e veloce e rende più facile la gestione della spedizione ed il ritiro dei pacchi per chi è spesso fuori casa. Inviarlo o riceverlo direttamente tramite l’uso degli armadietti regala maggiore libertà oltre che privacy e sicurezza, esigenze sempre più richieste da parte dei consumatori. I locker di questo tipo gestiti dall’azienda polacca sono presenti anche in altre regioni italiane e molti altri ne saranno installati.