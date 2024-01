Cosenza, non si hanno più notizie di Giorgina. L’appello: “chiunque la veda lo segnali”

COSENZA – Non si hanno notizie, da più di 24 ore ormai, della donna – Giorgina – che si è allontanata dalla struttura che l’accoglieva. È scomparsa dalle nove di ieri mattina, lasciando la sua camera con tutti i suoi oggetti personali: vestiti, farmaci.

Ieri sera sono state avvertite le forze dell’ordine. Stamattina continuano le ricerche per la città di Cosenza e Rende poiché lo stato psichico della donna non le consente di assumere consapevolmente decisioni e, inoltre potrebbe essere molto violenta. Per di più non ha assunto le terapie farmacologiche.

Giorgina per i seri problemi psichiatrici è stata ricoverata lo scorso 28 dicembre in regime di TSO all’Annunziata di Cosenza. Nel nosocomio bruzio, nel reparto di psichiatria, è stata accolta amorevolmente e curata con grande professionalità fino al 25 gennaio. Terminato il ricovero, Giorgina, stava bene ed è stata ospitata nella struttura San Pietro a Zumpano dove non ha fatto più ritorno. Chiunque la incroci per le vie di Cosenza e/o Rende è pregato di chiamare immediatamente il 118 e il 113.