Cosenza, Museo dei Brettii e degli Enotri aperto anche nel giorno dell’Immacolata

COSENZA – Resterà aperto anche domani, venerdì 8 dicembre, Festa dell’Immacolata, il Museo dei Brettii e degli Enotri. La struttura museale resterà aperta nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 19.30. Alle ore 18.00 sarà possibile assistere al concerto “Genova per noi”, nell’ambito della XXIV Stagione Concertistica Internazionale dell’Autunno Musicale, di cui è direttore artistico il maestro Luigi Santo. Il concerto nasce dall’incontro tra il giornalista Ferdinando Molteni, che in “Genova per noi” sarà la voce recitante, e la pianista Elena Buttiero. Sarà proposta una narrazione, in parole e musica, della storia della canzone d’autore, da Luigi Tenco a Ivano Fossati, passando per “Viva la rosa” e le traduzioni di De Andrè di George Brassens. La canzone d’autore italiana coincide, il larga parte, con quella genovese.

A proposito di Luigi Tenco, Fabrizio De Andrè disse : “Considerate, per favore, che fu lui, soltanto lui, il primo cantautore italiano: cominciò a scrivere quando imperavano Luciano Tajoli e Achille Togliani, ancora prima di Paoli”. Con Tenco arrivò, appunto, Gino Paoli. E poi Umberto Bindi e Bruno Lauzi. E tutti gli altri. Questo recital, fatto di musica, canzoni e parole, prova a raccontare quella storia. Che è la storia di una città, Genova, ma anche quella di un Paese intero e di una cultura. La cultura della parola cantata. Ferdinando Molteni, giornalista e scrittore, autore teatrale e musicista, ha scritto di cultura sul “Foglio”, su “Diario” di Enrico Deaglio e sul quotidiano “Il Secolo XIX” di Genova. Tra i suoi libri si ricordano “Fabrizio De André e Crêuza de mä (Arcana) e “L’ultimo giorno di Luigi Tenco” (Giunti). Su Tenco ha, inoltre, scritto, per “La strana morte di un cantautore”, andata in onda su Rai2 nel 2011, nella serie “Delitti rock”, il racconto sulla fine dell’artista, recitato dall’attore Massimo Ghini.

Sempre di Molteni è stato messo in scena il testo teatrale “Luigi Tenco. L’ultima notte”. Anche la pianista Elena Buttiero è venuta in contatto con la figura di Luigi Tenco alle cui canzoni ha dedicato, nel 2015, il disco “Lontano nel mondo”. Inoltre, ha tenuto concerti in moltissime città italiane ed anche all’estero, anche in coppia con il prestigioso mandolinista Carlo Aonzo con il quale ha partecipato a ben tre tournées negli Stati Uniti e pubblicato due apprezzatissimi cd.