Cosenza, modifiche a viabilità e sosta in occasione del Villaggio Coldiretti

COSENZA – In previsione della manifestazione organizzata a Cosenza, da venerdì 10 marzo a domenica 12 marzo, dalla Coldiretti, con l’allestimento in Piazza dei Bruzi e lungo Corso Mazzini del “Villaggio Coldiretti”, la Polizia Municipale, con apposita ordinanza, ha adottato una serie di misure alla viabilità a tutela della sicurezza stradale. I provvedimenti modificano temporaneamente la vigente disciplina della mobilità sull’area interessata dall’evento.

La Polizia Municipale, al fine di consentire un regolare svolgimento dell’evento di Coldiretti nonché di garantire le migliori condizioni di sicurezza ai partecipanti e limitare, nel contempo, i disagi agli utenti della strada, ha istituito:

Divieto di transito

1) dal 10 al 12 marzo, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e comunque fino a cessate esigenze su su CORSO UMBERTO, da via Trento a via Sertorio Quattromani e su VIALE TRIESTE, da piazza Matteotti a via Trento.

2) dalle ore 18,00 del 9 marzo, alle ore 2,00 del 13 marzo, con conseguente adeguamento dell’orario di funzionamento dei varchi elettronici di controllo della ZTL, varco n.1 e varco n.2, su VIA GASPARE CONFORTI/VIA ISONZO, da via 24 Maggio a via Montesanto e su VIA PIAVE, da via Trento a piazza Giacomo Mancini.

Divieto di sosta con rimozione:

1) dalle ore 6,00 del 10 marzoalle ore 20,00 del 12 marzosu VIA MONTE GRAPPA, lato sinistro, da via Rivocati a via Milelli;

2) dalle ore 20,00 di oggi, 8 marzo, alle ore 22,00 del 12 marzo, eccetto per i veicoli al servizio di persone con disabilità e altri veicoli autorizzati, ove ne sussistano le condizioni, su VIA TRENTO, su ambo i lati, da via Davide Andreotti a corso Umberto;

3) dalle ore 20,00 del 9 marzoalle ore 22,00 del 12 marzo, su VIA TRENTO, lato destro, da corso Umberto a viale Trieste;

4) dalle ore 18,00 del 9 marzoalle ore 20,00 del 12 marzo, su PIAZZA AMENDOLA, per tutta la sua estensione, e su via Guglielmo Nucci, su ambo i lati.

Dal provvedimento sono esclusi i mezzi utilizzati dagli organizzatori, purché muniti di pass, il cui elenco sia stato preventivamente comunicato al Comando di Polizia Locale e altri veicoli autorizzati, ove ne sussistano le condizioni. Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio, sentito il responsabile di Pubblica sicurezza in servizio, adotteranno, per motivi contingenti, le appropriate misure di regolazione del traffico ed ogni altro opportuno provvedimento che la situazione dovesse richiedere, atto a garantire la sicurezza stradale e la pubblica e privata incolumità, a modifica e/o integrazione dell’ordinanza. Le linee di trasporto pubblico subiranno quelle modifiche di percorso e di fermata che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione.