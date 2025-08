Cosenza, modificato il programma dei lavori pubblici. Si punta a mettere in sicurezza via Petrarca e via Paradiso

- Advertisement -

COSENZA – La giunta del Comune di Cosenza, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Damiano Covelli, modifica il programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027. Con l’atto deliberativo approvato oggi, la giunta comunale ha modificato l’importo complessivo che era stato previsto per l’intervento di messa in sicurezza di via Petrarca-via Paradiso, nel centro storico, e che è stato modificato dai 2 milioni e 500 mila euro iniziali ai 5 cinque milioni di euro attuali, atteso che, per la fattibilità dell’intervento, l’importo precedentemente stanziato non era sufficiente.

“Con la modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2025-2027 – ha sottolineato il sindaco Franz Caruso – la nostra amministrazione comunale opera una scelta precisa e coerente con gli impegni assunti con la cittadinanza perché venga, una volta per tutte, messa in sicurezza un’area importantissima del nostro centro storico sia per l’incolumità di chi vi transita e sia per garantire la fluidità dei flussi veicolari da e per la città vecchia che non può continuare a sopportare una situazione di disagio che risale nel tempo a molti anni fa”.

L’istanza da presentare al Ministero dell’interno

Per la copertura finanziaria dell’intervento il settore Lavori pubblici presenterà apposita istanza al Ministero dell’Interno per accedere ai contributi previsti per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Per l’ammissibilità delle domande, le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nel Documento unico di programmazione degli enti locali di cui all’art. 170 del d.lgs. 267/2000 e che rientrano nello strumento urbanistico comunale comunque vigente nell’ambito territoriale del comune. Per questa ragione sarà necessario aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 ai sensi del Testo unico degli enti locali (TUEL). Le modifiche apportate saranno conseguentemente acquisite nel bilancio di previsione 2025-2027.

“Se il Comune avrà accesso ai finanziamenti previsti dal bando del Ministero dell’Interno – ha concluso Franz Caruso – sarà posta finalmente in sicurezza un’area cruciale del nostro territorio urbano, con un’importante arteria di accesso al centro storico e ad alcuni dei luoghi e monumenti più importanti della città antica, reiteratamente minacciate negli anni da continui pericoli di frane e smottamenti, nonostante gli interventi che nel corso del tempo sono stati realizzati dall’amministrazione comunale nell’area della storica fontana dei “Tredici canali”.

“Il Comune – ha rimarcato l’assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli – presenterà la sua candidatura al bando previsto dal Ministero dell’Interno. Confidiamo nell’arrivo del finanziamento dei 5 milioni di euro che abbiamo previsto nella modifica del Programma triennale dei lavori pubblici, perché riteniamo che la messa in sicurezza di una porzione di territorio così nevralgica come via Petrarca e via Paradiso sia un’esigenza ineludibile ed una priorità assoluta della nostra amministrazione che potrà esser soddisfatta attraverso un intervento che riteniamo non più rinviabile ed al quale destineremo, se la nostra istanza sarà accolta, una somma cospicua che consentirà di giungere ad una soluzione definitiva di una annosa e travagliata problematica”.