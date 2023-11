Cosenza: ‘Mobilità per tutti’, intesa per soggetti fragili o anziani che hanno difficoltà a spostarsi

COSENZA – L’Amministrazione comunale e l’Associazione Anteas hanno siglato un’intesa per l’attuazione sul territorio del progetto sociale “Mobilità per tutti” che prevede, tra quelli già espletati dalla stessa Associazione, il servizio per il trasporto e l’accompagnamento di soggetti fragili e soli (anziani o persone con disabilità) presso strutture sanitarie, uffici postali, banche, supermercati e simili.

“Ho sempre riconosciuto il ruolo insostituibile delle associazioni di volontariato che nella nostra città rappresentano un’autentica risorsa, capaci come sono di svolgere un’azione encomiabile e portatrice di una grande umanità – sottolinea il sindaco Franz Caruso – Non è un caso – ha aggiunto il primo cittadino – se Cosenza è stata proclamata quest’anno capitale italiana del volontariato 2023. Con riferimento, nello specifico, al progetto “Mobilità per tutti”, che ci è stato proposto da Anteas – afferma ancora Franz Caruso – ne abbiamo rilevato l’utilità sociale già quando, su proposta dell’Assessore al welfare Veronica Buffone, è stato approvato in giunta lo schema di convenzione che ora, con la firma del protocollo d’intesa, andiamo ad attuare. Grazie al servizio che sarà espletato, l’Amministrazione comunale potrà far fronte nell’immediato, e senza alcun onere a proprio carico, ad urgenti esigenze di trasporto ed accompagnamento di soggetti fragili, quando il settore welfare non potrà direttamente intervenire”.

“E’ questo un servizio che integra, grazie all’Associazione Anteas, quelli già garantiti dal nostro settore – ha sottolineato dal canto suo l’assessore al welfare Veronica Buffone, e che tenta di dare risposte alle esigenze che provengono dalle fasce di popolazione più fragili che non hanno la possibilità di spostarsi agevolmente sul territorio per il disbrigo di incombenze quotidiane, a volte anche solo la necessità di recarsi al supermercato per fare la spesa”.

Il servizio sarà garantito dall’Associazione Anteas attraverso la società “P&M” che ha dato la sua disponibilità a concedere alla stessa associazione, in comodato gratuito, un mezzo appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti fragili e persone con disabilità. Il protocollo d’intesa prevede che sia l’Anteas a garantire l’assegnazione di personale volontario al servizio di trasporto e accompagnamento dei beneficiari sino al luogo di destinazione.

La platea dei beneficiari del servizio sarà individuata seguendo un ordine oggettivo di priorità e bisogno, tra coloro che saranno indicati dal Settore welfare del Comune o tra i soggetti già in carico, anche per altre necessità, alla stessa associazione Anteas o alla rete territoriale di riferimento. Il servizio di trasporto sarà svolto a titolo assolutamente gratuito. Il Settore welfare del Comune provvederà a segnalare all’Anteas i casi urgenti di necessità di trasporto dei quali venga a conoscenza e che non possa fronteggiare, nell’immediato, con proprie risorse.

Alla firma del protocollo d’intesa erano presenti l’Assessore Veronica Buffone, il Presidente dell’Associazione Anteas, Benito Rocca, e il consigliere comunale Giuseppe Ciacco, Presidente della commissione welfare di Palazzo dei Bruzi (in foto).