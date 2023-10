Cosenza: l’ironia di una moglie sul semaforo ai ‘Tredici Canali’

COSENZA – “Sto semaforo dura più di mio marito Saverio”. E’ la frase che campeggia sull’impianto semaforico temporaneo installato nel centro storico di Cosenza, precisamente nei pressi della fontana dei Tredici Canali.

Su un foglio A4 affisso proprio sotto l’apparecchio di segnalazione luminosa usato per la regolazione del traffico nell’area, una ‘moglie‘ ha voluto lasciare il suo ironico messaggio rivolto alla durata del ‘rosso’ con un riferimento al proprio coniuge. Un modo per ‘stemperare‘ anche un disagio creato dall’impianto semaforico che non è passato inosservato agli automobilisti e ai nostri lettori.