Cosenza, la scuola “Piccole Stelle” tra le prime in Italia ad adottare il registro elettronico nei nidi

COSENZA – La scuola paritaria dell’infanzia “Piccole Stelle” di Cosenza è tra le prime in Italia ad aver adottato il registro elettronico nei nidi. Una scelta visinaria già fatta nel 2010 quando ancora non si parlava di innovazione e digitalizzazione per la scuola dell’infanzia e che oggi, con l’entrata in vigore da settembre 2025 della normativa nazionale che rende obbligatorio l’utilizzo del registro elettronico nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, rende la scuola di Cosenza come modello da seguire in tutta Italia.

15 anni fa il registro elettronico era uno strumento non ancora normato né utilizzato, né nel settore pubblico né in quello privato, specialmente nei nidi e nelle scuole dell’infanzia ma venne fatta una scelta autonoma e molto coraggiosa che oggi porta la scuola ad essere una vera precorritrice.

I dirigenti Antonio e Angela Falbo hanno deciso di investire in una piattaforma in grado di migliorare la comunicazione con i genitori e semplificare la gestione quotidiana della scuola. “Abbiamo creduto fin dall’inizio nel valore della tecnologia come strumento educativo e organizzativo – hanno dichiarano i due – L’obiettivo non era solo semplificare il lavoro interno, ma anche costruire un rapporto più trasparente e continuo con le famiglie. Siamo felici che oggi questa visione sia riconosciuta come modello a livello nazionale”.

Dal registro all’app: quando l’innovazione incotra le esigenze degli operatori

Il risultato di questa visione è “Scuola Web Infanzia”, una piattaforma online interamente progettata, sviluppata dalla EDR Informatica Group srls di Rende, azienda calabrese con un centro sviluppo dedicato, composto da sistemisti e progettisti di sistemi informatici orientati alle nuove tecnologie.

Il team della EDR ha lavorato a stretto contatto con la scuola per raccogliere e tradurre in codice le esigenze reali degli operatori scolastici, realizzando una piattaforma intuitiva, stabile, flessibile e ad alto livello di personalizzazione, capace di offrire soluzioni automatizzate per la gestione della didattica, della comunicazione con le famiglie e della documentazione quotidiana.

Attraverso l’app collegata alla piattaforma, i genitori possono essere costantemente aggiornati su tutte le attività della giornata: pasti, sonnellini, presenze, comunicazioni personalizzate, fotografie e osservazioni educative. Un vero ponte digitale tra scuola e famiglia, nel segno della trasparenza e della partecipazione.

“Scuola Web Infanzia non è un prodotto preconfezionato, ma un sistema nato dall’ascolto, dal confronto e dall’esperienza diretta sul campo – affermano i responsabili tecnici della EDR – Un progetto di vera ingegneria digitale applicata, costruito nel tempo dal nostro team di sistemisti e progettisti, che ancora oggi, a distanza di 15 anni, si conferma attuale, affidabile e pienamente allineato agli standard più avanzati dell’innovazione scolastica”.