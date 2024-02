COSENZA – “Una protesta partita dal basso”, com’è stata definita sin dal primo giorno. Ovviamente stiamo parlando della protesta degli agricoltori italiani che hanno avviato, senza il coinvolgimento e la presenza, delle tradizionali associazioni di categoria. Esse, non solo non sono state coinvolte, ma vengono criticate quotidianamente dai manifestanti. Una presa di posizione che, ha fatto emergere come le associazioni abbiano disatteso le aspettative degli agricoltori. Un comparto, quello agricolo, che ormai vive una profonda crisi, basti pensare che in Italia solo nel 2022, oltre 3500 aziende hanno chiuso. Una presa di posizione, mal digerita da alcune associazioni di categoria, specie in Calabria. Tant’è che proprio in questi giorni, ad alcuni agricoltori sarebbe stato “consigliato” di abbandonare la protesta, ricevendo delle vere e proprie pressioni, come per esempio il blocco del fascicolo aziendale.

COS’E’ IL FASCIOLO AZIENDALE

E’ l’insieme delle informazioni e dei documenti relativi all’azienda. In poche parole, il fascicolo aziendale, è un efficace strumento di semplificazione amministrativa per la gestione delle domande e delle dichiarazioni dei produttori e assicura il rapido svolgimento dei controlli, tecnici e amministrativi, al fine di garantire la conformità del pagamento alle norme comunitarie. Ogni azienda agricola per costituire il proprio fascicolo, può rivolgersi agli Sportelli unici agricoli o ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, questi ultimi gestiti generalmente da associazioni di categoria.