Cosenza: la Fiera di San Giuseppe 2025 è iniziata, Caruso «supereremo i numeri degli anni scorsi»

- Advertisement -

COSENZA – La cerimonia si è svolta nel punto esatto dove comincia l’esposizione fieristica, lungo il viale Giacomo Mancini, in via Padre Giglio, all’altezza della sopraelevata, che da diverse edizioni è diventato il punto di partenza del percorso fieristico che si conclude al Parco “Nicholas Green”. Con il primo cittadino anche una rappresentanza della Giunta di Palazzo dei Bruzi con la Vicesindaca, Maria Locanto, l’Assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia e l’Assessore ai lavori pubblici Damiano Covelli. Diversi i consiglieri comunali, tra i quali anche la delegata alla Cultura, Antonietta Cozza, e Francesco Turco, delegato del Sindaco ai rapporti con le confessioni religiose.

A legare la fiera di quest’anno alle sue radici, a quel 1234 della sua istituzione per mano di Federico II di Svevia che parificò l’allora Fiera della Maddalena di Cosenza alle altre più importanti fiere che si svolgevano nel Meridione, in città come Sulmona, Capua, Bari e Taranto, è stata la bella e interessante teatralizzazione dal titolo “La Fiera dello Stupor Mundi-Alla corte di Federico II di Svevia”, che richiama le origini della Fiera, risalenti a quasi ottocento anni fa e di cui sono stati ancora una volta protagonisti gli attori e i figuranti dell’Associazione “La Città del Sole- Tommaso Campanella”, che, diretti da William Gatto, hanno riproposto la lettura della bolla imperiale con la quale Federico II di Svevia istituì ufficialmente la Fiera.

Un momento nel quale, sotto gli occhi del Sindaco Franz Caruso, alla presenza dello stesso Imperatore in costume d’epoca, della sua corte, con damigelle, banditori, musici e mangiafuoco, la Fiera ha potuto vivere il suo inizio, precedendo la consueta passeggiata del primo cittadino tra gli stands sistemati lungo il percorso fieristico. Visibilmente soddisfatto Franz Caruso che ha sottolineato che “la Fiera è un evento che coinvolge non solo la città, ma tutta la provincia e la regione. Quest’anno – ha aggiunto il primo cittadino -abbiamo espositori provenienti da tutte le parti del Mezzogiorno e anche oltre, e la presenza già numerosa del pubblico che ha invaso la Fiera ci lascia ben sperare, perché abbiamo la convinzione che i numeri degli anni passati saranno anche superati”.

Sulla novità significativa dell’edizione di quest’anno e cioè la ripresa, dopo diversi anni, di “San Giuseppe Rock”, l’importante appendice musicale dell’evento fieristico le cui origini risalgono al 1998, Franz Caruso ha ricordato che “è stata ripresa un’idea di Franco Dionesalvi che già nelle edizioni in cui era assessore aveva portato questa innovazione che ebbe un risultato notevole, a livello di ritorno di immagine per la città, perché tanti degli artisti che si esibirono in quelle occasioni a Cosenza hanno poi avuto un successo che è andato ben oltre ogni aspettativa. Abbiamo voluto riproporre questo evento nello spirito, che è proprio della mia Amministrazione, di valorizzare, cioè, le cose positive del passato, perché siamo convinti che sia un’iniziativa che darà un maggiore impulso all’intera manifestazione. L’anno prossimo – ha tenuto a precisare il Sindaco – faremo anche qualcosa di più. Per questa edizione abbiamo prolungato il periodo di San Giuseppe fino al 21 e 22 marzo nel quartiere Spirito Santo con “San Giuseppe Rock”, ma dal prossimo anno vogliamo allungare la durata della Fiera all’interno della quale intendiamo riportare questa importante vetrina musicale perché diventi patrimonio di tutto il pubblico che invade la nostra fiera”.