Cosenza, il sindaco Caruso fa visita a Padre Fedele: «Il mio abbraccio è quello della città»

COSENZA – Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso ha fatto visita a Padre Fedele Bisceglia ricoverato da giorni all’INRCA della città dei Bruzi. “Sono andato da Padre Fedele, da amico e da sindaco, prima ancora che da avvocato che ne assunse la difesa sostenendola con forza perché basata su atti concreti e solidi. Tant’è che la giustizia dei tribunali lo ha assolto come uomo, come sacerdote, come il francescano umile e semplice qual è” ha ricordato Franz Caruso.

“Sono andato da lui per accarezzarlo, per testimoniargli i sentimenti di un affetto e di una vicinanza profonda e sentita, anche a nome della sua città e di tutti i cosentini, soprattutto di quelli più fragili e disagiati, – ha detto il primo cittadino – per i quali è riuscito a realizzare opere di solidarietà e di sostegno concreto, che rappresentano, a tutti gli effetti, monumenti di civiltà materiale ed immateriale”.

L’abbraccio del sindaco a Padre Pedele a nome di tutta la città

“Padre Fedele – ha aggiunto il sindaco Franz Caruso – è amato da tutti. In lui abbiamo sempre riconosciuto un uomo di altissima fede vissuta con sincerità e spontaneità per le strade della città, nei suoi vicoli più nascosti dove andava a portare la misericordia di Dio ed aiuti concreti, e sugli spalti dei campi di calcio dove tifava per i nostri colori rossoblù, rappresentando i valori della cosentinità, quella genuina, fatta di verità, di inquietudine ed anche di qualche intemperanza£.

“Il suo percorso di uomo e di fede – ha rimarcato Caruso – riemerge oggi prepotentemente, nel momento più triste della sua sofferenza fisica, come ricordo indelebile nei cuori e nelle menti della sua gente. Sono questi i sentimenti che ho voluto trasmettergli per dare il giusto e meritato conforto e sollievo al suo animo, nobile e bello, che è sempre rimasto stracolmo di fede e devozione. Il mio abbraccio a Padre Fedele è l’abbraccio di Cosenza che gli resta vicina invitandolo a continuare a lottare per come ha sempre fatto”.