Cosenza: il Consiglio comunale approva il Documento Unico di Programmazione 2024/2026

COSENZA – Il Consiglio comunale presieduto da Giuseppe Mazzuca ha approvato ieri sera, all’unanimità dei presenti, il Documento Unico di Programmazione. Prima di procedere alla votazione i rappresentanti dell’opposizione hanno lasciato l’aula. Anche la consigliera Bianca Rende non ha partecipato alla votazione, ma prima di lasciare l’aula aveva preannunciato voto favorevole al DUP.

La relazione sul DUP del dirigente Bruno

“Il Documento unico di Programmazione – ha spiegato Bruno all’aula – è uno strumento di pianificazione delle attività dell’Amministrazione, obbligatorio per legge, e che è il presupposto necessario ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. Il DUP è, dunque preliminare al bilancio. In sostanza, prende gli obiettivi di mandato dell’Amministrazione e li traduce in azioni che vanno ad esplicitarsi all’interno di una serie di aree tematiche definite per norma. Le aree tematiche sono le missioni in particolare. Per le pubbliche amministrazioni come i Comuni sono 22: dai servizi istituzionali, alla tutela e valorizzazione dei beni culturali, dall’istruzione e diritto allo studio, alle politiche giovanili, sport e tempo libero, al turismo, allo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, alla tutela della salute, ecc…

“Rendere sempre più salubri i bilanci e garantire servizi”

“Con il DUP – ha spiegato Bruno – individuiamo le missioni e i programmi all’interno delle stesse ed attribuiamo anche uno stanziamento complessivo. E il bilancio dovrà essere reso conforme a queste previsioni. Partiamo da un’analisi che sono gli obiettivi strategici dell’Amministrazione e li facciamo diventare realtà operativa. Questo sarà il documento di presupposto per la costruzione del bilancio. L’obiettivo del nostro DUP – ha spiegato ancora Giuseppe Bruno – è quello di trovare una sintesi tra l’esigenza di contenimento della spesa e di recupero delle entrate e di rendere sempre più salubri i nostri bilanci e quella di garantire servizi e prestazioni nei confronti dei cittadini. Il DUP è costruito con due linee di entrate e spese. Le entrate e le spese correnti e quelle per conto capitale. Le spese correnti servono per l’erogazione delle prestazioni ordinarie”.

“Le altre per realizzare le opere pubbliche o per restaurarle o ristrutturarle. Rispetto ai bilanci precedenti abbiamo costruito nel modo consueto, abbiamo visto gli impegni già in corso e le attività incomprimibili (le manutenzioni, gli scuolabus, la depurazione, i fitti passivi, le utenze) che sono l’ossatura principale del quadro della spesa. In questo Dup è stato inserito il dato innovativo della vendita dell’immobile di via degli Stadi all’ASP che entra come entrata in conto capitale che non può finanziare spese correnti, ma andrà a finanziare per come è programmato una serie di azioni di manutenzione del territorio e per l’edilizia scolastica. Per adesso stiamo confermando gli impegni nei confronti di Amaco con degli accantonamenti, nonostante la dichiarazione dello stato di liquidazione”.

D’Ippolito (FDi) “Dup si approva insieme al bilancio di previsione”

Il consigliere comunale di “Fratelli d’Italia” Giuseppe D’Ippolito che ha definito il DUP posto in votazione “un unicum”, esprimendo meraviglia per il fatto che “abitualmente si approva insieme al bilancio di previsione”. “Il dirigente – ha aggiunto D’Ippolito – ne ha spiegato le ragioni giuridiche, ma questo non ci consente un ragionamento unico, in quanto non possiamo contare su un dibattito completo. Non stiamo approvando il bilancio. Siamo un po’ indietro. In questa sede non presenteremo proposte di modifica al bilancio, lo faremo in segreteria”. Poi D’Ippolito ha ribadito che “non possa essere ancora il dirigente a presentarci il bilancio. Ci manca il dibattito politico, perché confronto e dibattito sono elementi essenziali”. Infine il consigliere di “Fratelli d’Italia” ha sollevato la questione della mancata previsione all’interno della Fiera di San Giuseppe di iniziative idonee a fornire pasti caldi agli ambulanti immigrati come avveniva, sull’esempio di quanto avveniva in passato con l’iniziativa “Fiera in mensa”.

L’intervento del Sindaco Franz Caruso

Il Sindaco Franz Caruso ha ringraziato il dirigente del settore Bilancio e Risorse finanziarie, Giuseppe Bruno per aver assunto, da dirigente scrupoloso e competente, la funzione di responsabile del settore finanziario. “L’architetto Bruno non è un economista, però essendo un dirigente a tutto tondo ha assunto, da architetto, l’incarico di gestire il settore finanziario. Abbiamo qualche giorno di ritardo, ma rispetto ai tempi di presentazione del DUP e del bilancio di previsione, va registrata la difficoltà nella quale si dibattono quasi tutti gli enti. È innegabile come, nel nostro caso, ci sia stata un’inversione di tendenza rispetto al passato, perché noi, con pochi giorni di ritardo, approviamo il DUP e lo approviamo, rispettando la procedura prevista dalle normative”.

Franz Caruso ha messo in evidenza come in passato sia stata seguita la prassi di votare il Documento Unico di programmazione insieme al bilancio di previsione. “Noi, invece, stasera approviamo prima il DUP e approveremo da qui a breve anche il bilancio di previsione che è stato già approvato in giunta. Solo un problema tecnico ci porta a non approvarlo la prossima settimana, perché c’è un punto che il collegio dei revisori dei conti attende che possa essere chiarito ed è legato alla sentenza relativa all’impugnazione della dichiarazione di fallimento dell’AMACO che porterebbe, laddove non dovesse intervenire una decisione da qui a breve, ad un parere con riserva da parte dei revisori dei conti. Per cui l’approvazione del bilancio di previsione slitterà solo di qualche giorno.”