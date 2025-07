Cosenza, il Comune attiva nuovi servizi online per il cittadino. Caruso: «Stiamo svecchiando l’Ente»

- Advertisement -

COSENZA – Continua il processo di digitalizzazione del Comune di Cosenza. Sul sito istituzionale, infatti, è stata attivata “l’accessibilità con autenticazione tramite SPID e CIE per l’accesso diretto ad alcuni servizi”. È quanto hanno annunciano in una nota congiunta il sindaco della città dei Bruzi, Franz Caruso e l’assessore all’urbanistica e digitalizzazione, Pina Incarnato.

I nuovi servizi digitali del Comune di Cosenza, ora sono accessibili comodamente da casa attraverso l’uso di SPID o CIE e quindi non richiedono più l’invio della PEC. Accedendo all’area personale del portale istituzionale è possibile richiedere documenti e permessi, accedere agli atti, iscriversi a graduatorie, effettuare pagamenti.

Cosenza, nuovi servizi online dal Comune: “recuperare i notevoli ritardi”

“L’iniziativa – proseguono – si inserisce a pieno titolo nel percorso intrapreso di modernizzazione del Comune per migliorarne l’efficienza e sostenere compiutamente, anche in questo ambito, il progresso e la crescita sociale ed economica della città. Grazie anche e soprattutto ad importanti finanziamenti ottenuti attraverso il PNRR ed all’impegno dei tecnici comunali, stiamo portando avanti sforzi enormi per recuperare i notevoli ritardi che si erano registrati nel passato, avvicinando Cosenza a standard quanto meno di normalità”.

“C’è ancora tanto da fare” ammettono Franz Caruso e Pina Incarnato ma promettono di farlo “con l’obiettivo di svecchiare l’Ente, senza dimenticare di offrire opportuno sostegno a quanti non hanno alcuna dimestichezza con la rete e la nuova tecnologia”. Gli amministratori precisano che queste nuove modalità di accesso “non aboliscono i tradizionali canali, ma integrano la possibilità di accedere ai servizi anche da casa attraverso un iter certificato di autenticazione che ha valore di protocollo”.