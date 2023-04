Cosenza ha festeggiato il 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato

Anche a Cosenza, con i festeggiamenti solenni, in occasione del 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato è stato confermato l’orgoglio ed il senso di appartenenza che accumunano le donne e gli uomini della Polizia, il cui lavoro quotidiano si proietta tra la gente. Un legame, quello tra la Polizia e i cittadini, divenuto ormai fondamentale e non a caso la cerimonia si è svolta all’aperto alla presenza, oltre che di tutte le istituzioni civili, militari e religiose, anche di tanti cittadini giovani e meno giovani.

“Un rapporto, quello tra la Polizia di Stato e i cittadini, – come ha evidenziato il questore di Cosenza, Michele Maria Spina-, che in questi anni, specie dopo la pandemia è cambiato, è migliorato. Infatti – prosegue il questore di Cosenza – abbiamo voluto fortemente celebrare questo 171mo anniversario in una piazza centrale delle città di Cosenza, perché oltre alle nostre donne, ai nostri uomini, agli ospiti, abbiamo voluto la presenza della gente “