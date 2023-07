Cosenza, guidava di notte in stato di ebbrezza, assolto 24enne cosentino

COSENZA – Assolto per la particolare tenuità del fatto. Per questo motivo, M.M., 24 anni, di Domanico, è stato assolto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza Piero Santese, in accoglimento della richiesta avanzata dai difensori di fiducia Carmine Curatolo ed Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola.

Il giovane cosentino era imputato per avere guidato l’autoveicolo Volkswagen Golf in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Al giovane era stata subito ritirata la patente di guida ed il Prefetto della Provincia di Cosenza aveva ordinato la sospensione della stessa per la durata di un anno.

In un primo momento, su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza Letizia Benigno, con un decreto penale lo aveva condannato alla pena di 5.200 euro di ammenda, concedendogli le circostanze attenuanti generiche ma negandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponendo la sospensione della patente di guida posseduta per la durata di 18 mesi. La difesa, ha tempestivamente proposto opposizione avverso il decreto penale, chiedendo la revoca del predetto e l’assoluzione del proprio assistito, invocando la particolare tenuità del fattoper una serie di ragioni (poi condivise dal Giudice), anche alla luce della recente riforma Cartabia che impone di valutare la condotta susseguente al reato. Il Pubblico Ministero, invece, insisteva per la condanna dell’imputato alla pena già irrogata con il decreto penale opposto.

Il Tribunale di Cosenza, all’esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato la sentenza di assoluzione per la particolare tenuità del fatto, come richiesto dai difensori dell’imputato. A seguito della sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di M.M., i suoi difensori Curatolo e Quintieri, hanno già chiesto alla Prefettura di Cosenza di voler disporre la restituzione della patente di guida.