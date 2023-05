Cosenza, grande partecipazione al percorso ‘Acr sulle ali della legalità’ a Santa Teresa

COSENZA – Si è concluso sabato 20 maggio nella chiesa di Santa Teresa a Cosenza, il percorso denominato “Acr sulle ali della legalità ” che è stato articolato in tre incontri. Protagonista la Questura di Cosenza in particolare il questore Michele Maria Spina, il commissario capo Tiziana Scarpelli, l’ispettore Fabio Ferraro ed il commissario capo Luciano Lupo. Tre incontri rivolti ai ragazzi e, in ultimo, anche ai genitori in un’attività di informazione e prevenzione sui reati fra minori e fra questi il bullismo, il cyberbullismo, lo stalking, la violazione delle identità digitali.

Un percorso entusiasmante, fortemente voluto dal parroco don Dario De Paola e dai catechisti della parrocchia, che quasi certamente sarà replicato e anzi, articolato in maniera ancora più complessa e importante, prevedendo oltre l’aspetto dell’informazione e della prevenzione anche la simulazione di un processo in Tribunale che coinvolgerà e vedrà come protagonisti tutti i ragazzi per far conoscere, in maniera adeguata e circostanziata, le reali conseguenze a cui andrebbero incontro nel commettere reati di ogni genere.

Al termine dell’incontro, è stata celebrata la Santa Messa Ac, alla presenza del vescovo, mons. Giovanni Checchinato. La comunità parrocchiale tutta, si è riunita ad accoglierlo con immenso affetto e gratitudine ed il Coro Ac dei più piccoli, diretto da Teresa Garenna ha allietato ed emozionato tutti con canti che hanno creato un’atmosfera magica.