Cosenza: furti, droga e danneggiamenti. Arresti e denunce della Polizia

COSENZA – Nel corso della settimana, la Questura di Cosenza ha denunciato 15 persone e arrestato 6 soggetti per reati quali furto, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale. Sequestrata diversa droga, tra cocaina e cannabinoidi.

Tra le attività degli uomini della Polizia di Cosenza, la denuncia di un soggetto per danneggiamento e minacce rispettivamente ad un esercizio commerciale ed al suo titolare.

Due pregiudicati sono stati denunciati invece, per aver commesso un furto presso un esercizio commerciale consistente in materiale didattico per un valore di circa 1600 euro.

Tra gli interventi l’arresto di un uomo che non era rincasato entro l’orario prescritto dalla misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Durante il controllo su strada, ha anche reagito ai poliziotti ed è stato trovato in possesso di un coltello. Da qui l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, porto illegale di armi e violazione degli obblighi prescritti dalla Sorveglianza Speciale di P.S.

Spaccio di droga

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno notato un andirivieni di ragazzi, conosciuti come abituali assuntori. Un soggetto in particolare è stato trovato in possesso di 12 involucri in cellophane, di cui 10 termosaldati, contenenti circa 14 grammi di cocaina occultati in un mobile della cucina, oltre che di un bilancino di precisione e della somma di € 275,00, di vario taglio. Altre soggetti, appurando che, a seguito di perquisizione personale, erano in possesso di n. 3 involucri in cellophane termosaldati, contenente sostanza di colore bianco che successivamente analizzata, risultava essere eroina.