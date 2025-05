Cosenza: Francesco Gallo presenta il suo libro “Sospeso”, una storia di rinascita e consapevolezza

- Advertisement -

COSENZA – Francesco è nato a Cosenza nel 1980, città dove vive e nella quale ha vissuto un’esistenza intensa e straordinaria. La sua, è una vita fatta di alti e bassi, di amore e tormento, di gioia e dolore, di forza e paura, ma soprattutto di sconforto e di tanto coraggio. È proprio attraversando tutto questo che Francesco è diventato l’uomo che è oggi. Ha frequentato tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche se non si può dire che fosse un amante dello studio. Si intitola “Sospeso” e sarà presentato domani, giovedì 16 maggio alle ore 18, nella sede de “La Base” in via Macallè a Cosenza. Interverranno, oltre all’autore, anche Claudio Dionesalvi, Marco De Rose e Domenico Bilotti.

In ogni tappa del suo percorso ha portato con sé il Francesco ribelle, avventuroso, gioioso, simpatico e solare: tratti che lo contraddistinguono sin dall’infanzia. È cresciuto in un ambiente familiare ricco di affetto e amore. Ultras del Cosenza, ha sempre fatto parte attiva del movimento, seguendo la squadra in casa e in trasferta. Ma Francesco è stato anche un amante della musica house e techno, presente nelle piste da ballo di tutta Italia e anche all’estero, partecipando a festival internazionali di musica elettronica.

Sè stesso senza filtri

In questo libro Francesco si mette a nudo, raccontando senza filtri le sue emozioni, i pensieri, i momenti più duri della sua vita. Narra un passato segnato da esperienze profonde, talvolta dolorose, che hanno lasciato cicatrici. Ma con il tempo, e grazie alla forza interiore e al sostegno delle persone giuste, quelle ferite si sono rimarginate. Francesco ha trovato il coraggio non solo di cambiare, ma anche di raccontare tutto questo. Lo fa perché crede che condividere la propria esperienza possa diventare uno strumento di riflessione, un aiuto e uno stimolo per chi si sente perso e pensa di non avere la forza per rinascere.

“Questo libro nasce dalla voglia di raccontare prima a me stesso, e poi agli altri, la mia storia. L’ho sentito come una missione da compiere, per me e per chiunque si ritrovi a combattere i propri demoni. Non racconto solo i fatti, ma li accompagno con riflessioni profonde, che alla fine mi conducono verso una scelta nuova: quella della guarigione, della consapevolezza, della rinascita.”