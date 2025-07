Cosenza, firmata in Comune la convenzione con “I Falchi”: maggiore sostegno alla popolazione nei momenti di criticità

- Advertisement -

COSENZA – Firmata questa mattina una convenzione tra l’associazione di Protezione Civile “I Falchi” ed il settore di protezione Civile del Comune di Cosenza. Un atto che rientra nell’ambito delle misure che l’amministrazione bruzia “ha adottato per proteggere la popolazione, specialmente le persone più vulnerabili, in caso di eventi prevedibili di calamità ed emergenze territoriali” come si legge in una nota di Palazzo dei Bruzi.

La convenzione siglata con l’associazione I Falchi che con una delegazione ha incontrato questa mattina il sindaco Franz Caruso e l’assessore alla protezione civile, Veronica Buffone, ha stabilito il supporto operativo nelle fasi di criticità del territorio ed a servizio e soccorso dei cittadini e della pubblica incolumità, oltre che per assistenza e consulenza al settore. Immediata sarà l’attività che verrà svolta nelle prossime settimane per contrastare le ondate di calore ed una eventuale emergenza caldo, soprattutto a tutela delle fasce più fragili della città.

“Con l’intento di innalzare il livello nella gestione coordinata delle eventuali criticità del territorio e per offrire servizi adeguati alla comunità – ha affermato il sindaco Franz Caruso – ci siamo avvalsi del sostegno dell’ ODV ” I Falchi”, che ha partecipato all’apposito avviso pubblico dal Comune. E’ indubbio che in questo momento la priorità è data dalle eventuali ondate di forte caldo che dovrebbero arrivare, per cui il supporto dell’associazione sarà convogliato in questo settore, per quanto di competenza. La loro attività, comunque, sarà prestata a tutto campo nei diversi momenti e situazioni di rischio, prevenzione ed assistenza alla popolazione nell’intero arco dell’anno. Si opererà, insomma, in maniera integrata, al fine di garantire pieno sostegno ai cittadini”.

“L’Associazione di Protezione Civile “I Falchi”- ha specificato l’Assessore alla Protezione Civile, Veronica Buffone – eseguirà attività in supporto al nostro settore di protezione civile e alle UTMC (unità tecniche mobili comunali) per il triennio 25/27.Nello specifico, provvederà al monitoraggio costante delle situazioni a rischio (livello fiumi, situazione allagamento sottopassi, presenza di ghiaccio sulla strada, etc.), a prestare assistenza e supporto relativamente alle emergenze da rischio sismico e garantirà la presenza di personale proprio presso la sede dell’unità di crisi, quando attivata e, comunque, seguirà tutte le attività previste nel Piano Comunale di protezione Civile offrendo una disponibilità/reperibilità h 24, compresi giorni festivi, pre-festivi e domenicali”.