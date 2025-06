Cosenza: “Edo e le ali invisibili”, la storia di una coniglietta disabile e speciale che conquista i bambini

- Advertisement -

COSENZA – Un incontro speciale attende i piccoli del centro estivo della Città dei Ragazzi di Cosenza: mercoledì 18 giugno, dalle 9 alle 13, la scrittrice Adele Iannuzzi presenterà il suo libro “Edo e le ali invisibili”, edito da Aloe Editore, presso la Bimblioteca di via Panebianco. Protagonista del racconto è Edo, una dolce coniglietta disabile che non può camminare ma affronta la vita con forza e leggerezza all’interno della fattoria sociale dell’associazione Arcifisa APS, su via Popilia. Una storia tenera e potente, capace di raccontare ai più piccoli – e non solo – il valore della diversità, la resilienza e l’importanza delle relazioni autentiche.

L’iniziativa si aprirà con letture tratte dal libro, curate dalla bibliotecaria Mimma Ciambrone de La Cooperativa delle Donne. A seguire, sarà proiettato un emozionante video girato proprio nella fattoria dove vive Edo, per poi lasciare spazio a un dialogo tra l’autrice e i bambini, in cui saranno condivisi aneddoti e curiosità sulla vera vita della protagonista.

Divisa in tre turni per coinvolgere tutti i gruppi del centro estivo, la mattinata promette di essere un’occasione di crescita, ascolto e immaginazione. “Edo e le ali invisibili” si propone come un affresco delicato e profondo, in cui ogni giorno, fatto di coccole, sfide e affetto, diventa un’avventura capace di insegnare a volare… anche senza ali.