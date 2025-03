Cosenza: dà da mangiare ai colombi (ma anche ai topi) in un’area recintata: residenti chiedono un intervento

- Advertisement -

COSENZA – “C’è una persona che utilizza una parte del marciapiede, antistante la palazzina per dare da mangiare ai piccioni ma la zona è infestata dai topi”. Una situazione di degrado e sporcizia che ha portato i residenti della zona, tra via Popilia e viale Parco (dove tra l’altro a breve sarà allestita la Fiera di San Giuseppe) a segnalare la grave situazione igienico sanitaria al Comune di Cosenza. La paura di chi abita nel quartiere è che i topi possano entrare nelle loro case.

In pratica un pezzo di marciapiede sarebbe stato recintato circa un anno fa, dalla stessa amministrazione, al fine di realizzare i lavori di rifacimento dei marciapiedi. Un cittadino però, pare utilizzi quest’area recintata per dare da mangiare ai piccioni, attirando di fatto anche numerosi roditori che, come si evince dalle foto, mangiano insieme ciò che viene lasciato in questa sorta di ‘ricovero’ per sfamare i colombi.

“Non ne possiamo più – raccontano alcuni residenti – la zona è infestata dai topi; il tutto a pochi passi da portoni e cantine. Come se non bastasse nell’area c’è anche una sorta di deposito di auto abbandonate. Non è più possibile andare avanti così”.

L’intervento del Comune

Secondo quanto riferito alla nostra redazione, i tecnici e gli operai comunali più volte intervenuti al fine di completare i lavori nella zona, si sono imbattuti nella ferma opposizione del soggetto che ha tentato in tutti i modi di ostacolare l’attività, ed è stato anche richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Dal Comune di Cosenza fanno sapere che la situazione è attenzionata al fine di risolvere il problema, di carattere igienico sanitario, nel più breve tempo possibile.

