COSENZA – Lo scorso 14 giugno alle 10:30, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, in contemporanea con il rito funebre del brigadiere Carlo Legrottaglie, morto tragicamente a Francavilla Fontana (BR) nell’adempimento del proprio dovere, è stata celebrata una santa messa presieduta dal già cappellano militare padre Francesco Caloiero. La cerimonia è stata organizzata da Carabinieri in servizio e in congedo che hanno prestato servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cosenza dagli anni 1970 a tutt’oggi. Il nutrito gruppo, composto da circa 60 componenti provenienti da varie località italiane ed estere, ha così voluto rendere omaggio alla figura del collega scomparso tragicamente, che fino alla fine ha rispettato il giuramento prestato con il sacrificio della propria vita.

L’evento, molto sentito dai partecipanti, è stato toccante, poiché solo coloro che hanno fatto parte dei Nuclei Radiomobili dell’Arma dei Carabinieri — nati per garantire un pronto intervento e un controllo del territorio più efficace — possono supportare esperienze, sacrifici, paure e rischi legati a questo servizio. I Nuclei Radiomobili, la cui storia inizia negli anni ’50 con la sperimentazione di collegamenti radio tra comandi e automezzi, hanno permesso una presenza più rapida ed efficace dell’Arma nelle zone urbane, sia centrali che periferiche. Essi rappresentano una componente fondamentale del dispositivo territoriale dell’Arma, assicurando vigilanza e pronto intervento 24 ore su 24, insieme a tenenze e stazioni carabinieri.

Il Nucleo Radiomobile fa parte del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM), organo del comando di reparto territoriale o compagnia, che si occupa anche di attività info-investigative.

La manifestazione, in segno di affetto e vicinanza alla famiglia Legrottaglie, ha avuto buon esito soprattutto grazie allo spirito di corpo che unisce ancora gli ex appartenenti al nucleo e grazie all’apporto del capitano Michele Melina, del maresciallo Pietro Esposito, ora in congedo, e del brigadiere capo Pietro Locorotondo, già in servizio al NORM di Cosenza e ora presso la sezione di P.G. aliquota Carabinieri della Procura di Taranto. Gli ideatori e promotori del gruppo e delle attività del “Radiomobile Carabinieri Cosenza – tutte le epoche”, che ha raggruppato tutti i militari che hanno vissuto la vita di sacrificio del Nucleo Radiomobile dal 1965 al 2025, annoverano tra loro anche il veterano novantenne maresciallo Dionisio Lifrieri.