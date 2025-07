Cosenza: cimitero di nuovo al collasso e salme “in attesa”. Comune ricorre all’estumulazione straordinaria

- Advertisement -

COSENZA – Il cimitero di Colle Mussano, a Cosenza, è di nuovo in piena emergenza: non ce la fa più ad accogliere le salme dei defunti. La disponibilità dei loculi, infatti, ormai sta per terminare ed il suolo per l’inumazione non è più disponibile. Il Comune della Città dei Bruzi si trova nuovamente a correre ai ripari, in piena estate. E così il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha emesso un’ordinanza per effettuare un’estumalazione straordinaria.

La mancanza di spazio nel cimitero per permettere la tumulazione delle nuove salme non è fatto nuovo. Già nel 2023 infatti, c’erano stati problemi e disordini: le bare si erano trovate accatastate nella camera mortuaria del cimitero Bruzio, in attesa delle estumulazioni. A distanza di tempo il problema si ripete.

Estumulazione straordinaria: cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza dell’8 luglio 2025 firmata da Franz Caruso, stabilisce che tutti i feretri “deposti nel 2^ e 3^ campo provvisorio “Gruppo degli Angeli” del Cimitero di Colle Mussano, inumati nel secondo semestre 2020 e anno 2021, riguardanti, in ogni caso defunti nel decennio 1970/1980”, dovranno essere rimossi.

Nell’ordinanza, si dispone, inoltre “la rimozione delle salme deposte presso la camera mortuaria del cimitero comunale di Cosenza Colle Mussano”. I feretri che sono “in attesa” di trovare una locazione ormai sono numerosi e, anche per questioni di igiene pubblica, non possono più rimanere in quei locali.

La carenza della disponibilità dei loculi nel cimitero cosentino è annosa, il Comune lo ammette senza essere in grado però, di uscire dalla situazione di stallo che ciclicamente si crea. Neanche l’attività di “rotazione” dei loculi ha permesso di risolvere il problema e al momento i suoli che ospitano per l’inumazione sono terminati. L’unica soluzione per Palazzo dei Bruzi dunque, è procedere con una estumulazione straordinaria.