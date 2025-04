Cosenza, ciclista investito su viale Magna Grecia nei pressi dello stadio

- Advertisement -

COSENZA – Un giovane extracomunitario che viaggiava a bordo della sua bicicletta è stato investito questa mattina, per cause in corso d’accertamento, da un’auto, una Fiat Panda. L’impatto si è verificato su viale Magna Grecia, nei pressi dell stadio San Vito Marulla, in direzione Cosenza.

Secondo quanto emerso le condizioni del ragazzo investito, che è stato trasferito in ospedale per controlli, non sarebbero gravi. Il giovane conducente della Fiat Panda si è prontamente fermato per prestare i primi soccorsi. Il traffico sul tratto è temporaneamente rallentato ed è stato istituito un unico senso di marcia per consentire i rilievi della Polizia locale.