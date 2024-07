Cosenza: cartucce inesplose nel bagno dell’ospedale, si ipotizza un’intimidazione

COSENZA – Due cartucce da fucile, inesplose, da sono state rinvenute in un bagno all’ingresso dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Il rinvenimento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Sarebbe stato il personale sanitario a scoprire le munizioni che erano avvolte in un pezzo di stoffa. Sul posto è intervenuta per i rilievi del caso, la Scientifica della Questura e non è escluso possa trattarsi di un’intimidazione. Del ritrovamento è stata anche informata la direzione dell’azienda ospedaliera.

- Pubblicità sky-