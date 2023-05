Cosenza, cade un grosso albero in via Soluzzo Cavalcanti

COSENZA – Un grosso albero è caduto nella tarda mattinata di oggi, in via Soluzzo Cavalcanti, ma è stato rimosso grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, in collaborazione con la Protezione civile del Comune di Cosenza, i vigili urbani e la Società “Ecologia Oggi”. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose.

L’albero è caduto sulla strada di accesso che dallo svincolo della ss 107 conduce verso l’ingresso cittadino del centro storico. I vigili del fuoco hanno operato, per rimuovere il tronco e porre in sicurezza la strada, dalle 12.30 alle 14.45 circa. Sul posto si sono recati il dirigente del settore Protezione civile del Comune, Walter Bloise con la posizione organizzativa dello stesso settore, Alessandro Sangregorio, i vigili urbani e personale della società Ecologia Oggi, allertata dal dirigente del settore Ambiente e decoro urbano, Giovanni Ramundo.

Ecologia Oggi ha prontamente assicurato le operazioni di pulizia della strada. Per fortuna la caduta dell’albero non ha provocato danni a persone o cose. Il sindaco Franz Caruso ha espresso i suoi ringraziamenti, per l’immediatezza degli interventi che hanno consentito il ripristino dello stato dei luoghi e la riapertura di via Soluzzo Cavalcanti, ai vigili del fuoco, al personale comunale che si è recato sul posto e alla società Ecologia Oggi.