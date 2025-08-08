Cosenza, brutale aggressione ad un 19enne. In 40 lo hanno accerchiato: «Figlio del pentito, dell’infame»

- Advertisement -

COSENZA – Lo hanno aggredito per strada chiamandolo “figlio del pentito, tu sei il figlio dell’infame” e lo hanno colpito ripetutamente. È questo il riassunto di una brutale aggressione avvenuta ai danni di un 19enne di Cosenza che in base al racconto fatto dalla madre ai carabinieri sarebbe stato assalito da una “quarantina di uomini di etnia rom originari di Cosenza e Cassano allo Ionio”.

La madre del giovane, compagna di un collaboratore di giustizia e assistita dall’avvocato Michele Gigliotti, ha riferito ai militari che il figlio è stato circondato e colpito ripetutamente. A seguito dell’episodio, ha raccontato la donna, ha più volte telefonato al numero di emergenza 112 per far inviare una pattuglia ma senza esito.

Il collaboratore, che ha iniziato a parlare con i magistrati lo scorso anno, è coinvolto in alcune inchieste ed è ritenuto uno dei vertici dell’associazione criminale degli “Zingari” di Cosenza. “Della vicenda – ha detto l’avvocato Gigliotti – ho informato la Dda di Catanzaro e il prefetto di Cosenza”.