Cosenza, auto perde il controllo e si ribalta su corso Umberto

COSENZA – Ha terminato la sua corsa su di un fianco la Fiat 500 d’epoca che questa mattina, nella centralissima corso Umberto a Cosenza, si è ribaltata finendo a metà tra il marciapiede e la sede stradale, nei pressi dell’incrocio con via Monte Baldo. Secondo quanto emerso la vettura d’epoca, sarebbe stata tamponata da un’altro veicolo e avrebbe perso il controllo.

Momenti di paura tra le persone che si trovavano sul posto e che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale e, secondo quanto si è appreso, non si registrano feriti gravi, ma solo contusi. La dinamica dell’incidente è in fase d’accertamento. Sul posto anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco e il soccorso stradale per la rimozione della vettura.