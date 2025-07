Cosenza, approvato il playground sportivo nel Vallone di Rovito. Il sindaco:«Continua l’azione su centro storico»

- Advertisement -

COSENZA – “Nel Vallone di Rovito sorgerà un playground sportivo grazie ad un finanziamento pari a 200mila euro a cui abbiamo avuto accesso tramite il Ministero per lo Sport e i Giovani, il cui progetto è stato approvato ieri dalla Giunta Comunale”.

È quanto annunciato nella giornata di oggi dal sindaco di Cosenza Franz Caruso che con soddisfazione conferma quanto anticipato nel corso dell’inaugurazione del monumento del rione Massa. Oggi la concretizzazione con l’approvazione degli atti burocratici propedeutici all’inizio dei lavori, parlando “di un’attività politico/amministrativa che a 360° sta interessando il nostro centro storico, i suoi riunioni ed i suoi luoghi simbolo”.

Playground sportivo nel Vallone di Rovito: spazi modulari, inclusivi e riconoscibili

L’iniziativa per la realizzazione di questo nuovo spazio nel centro storico rientra nel progetto “Sport Illumina”, seguito dal consigliere comunale con delega al patrimonio, Antonello Costanzo. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, ideata da Sport e salute S.p.A. che ne curerà la progettazione, la realizzazione e la gestione, finalizzata alla creazione di spazi modulari, inclusivi e riconoscibili, fanno sapere dal Comune della città dei Bruzi, con l’integrazione di diverse aree funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative.

“Dopo gli 11 cantieri chiusi di Agenda Urbana, gli altri 11 cantieri aperti del Cis, la valorizzazione del Museo dei Brettii e degli Enotri, la riqualificazione del Teatro Rendano, i tanti eventi culturali e di spettacolo a Piazza XV Marzo e nella rinnovata Villa Vecchia, dopo l’inaugurazione del monumento dedicato al rione Massa che ne ha contrassegnato l’identità stessa – ha spiegato Franz Caruso – proseguiamo l’opera di riqualificazione e valorizzazione del nostro centro storico con la realizzazione di questo nuovo spazio ludico/sportivo in una zona fino a ieri abbandonata a se stessa, ma pregna di magia e storia”.

“E’ questa la governance che stiamo portando avanti, – ha concluso il primo cittadino di Cosenza – con convinzione e determinazione, nella quale è centrale il recupero del nostro passato e delle nostre radici attraverso il riscatto materiale ed immateriale di un Centro Storico che rappresenta un volano di sviluppo e di crescita per tutta la città e per l’intera area vasta urbana”.