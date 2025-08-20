HomeArea Urbana

Cosenza, all’Annunziata macchinario per la diagnosi precoce delle retinopatie nei neonati. Unico negli ospedali del Sud

Si tratta della RET CAM ENVISION, un sistema di Imaging Oftalmico di particolare importanza per lo screening ed il monitoraggio della retinopatia del prematuro. Scarpelli: "In Calabria circa 150 prematuri a rischio di retinopatia: potranno essere trattati a Cosenza in modo appropriato”

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Nel Dipartimento Materno Infantile dell’ospedale Annunziata di Cosenza è arrivata una apparecchiatura diagnostica di ultima generazione: si tratta della RET CAM ENVISION. Si tratta di un sistema di Imaging Oftalmico chge consente l’acquisizione rapida e semplice di imaging e video digitali ad ampio campo e ad alta risoluzione dell’occhio, permettendo l’esame del fondo oculare per la diagnosi precoce delle malattie retiniche neonatali e pediatriche completo di integrazioni informatiche per l’archiviazione centralizzata e la condivisione delle immagini con altri specialisti.

L’apparecchiatura è stata da poco istallata ed è già funzionante, unica negli ospedali del Centro Sud e sarà utilizzata in collaborazione con gli oculisti Dr. Fava e Dr. Tortorella dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Si tratta di un dispositivo di particolare importanza per lo screening ed il monitoraggio della retinopatia del prematuro ed ha anche la possibilità di eseguire la fluorangiografia per esaminare la circolazione dei vasi sanguigni e contribuire all’individuazione precoce delle anomalie.

Prematuri a rischio di retinopatia in Calabria: ora possono essere curati all’Annunziata

“Finora l’impossibilità di poter utilizzare tale attrezzatura – ha dichiarato il direttore del Dipartimento, Gianfranco Scarpelli – comportava il trasferimento dei neonati con patologia retinica in altri centri. In Calabria nascono circa 150 prematuri a rischio di retinopatia: questi neonati d’ora in poi potranno essere trattati a Cosenza in modo appropriato ed ottimale”.

Il dr. Gianfranco Scarpelli nel “ringraziare per l’acquisto di questa nuova attrezzatura la direzione strategica, per la particolare sensibilità e attenzione rivolta all’assistenza dei neonati e bambini che si aggiunge alle tante attrezzature rese disponibili in questi due anni” ha evidenziato come “i nuovi dispositivi migliorino notevolmente l’assistenza e le prestazioni sanitarie permettendo all’Azienda Ospedaliera di Cosenza di essere un centro di riferimento regionale di eccellenza per tutte le patologie mediche e chirurgiche in età neonatale e pediatrica e per tutte le gravidanze ad alto rischio”.

“E’ un segnale concreto e finalizzato – ha concluso Scarpelli – a dare le migliore risposte ai bisogni dei pazienti e testimonia come la gestione dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza stia realizzando una profonda trasformazione dell’ hub cosentino”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Sganga

Lutto a Paola: scompare Giorgio Sganga, punto di riferimento ed ex presidente dell’Ordine dei...

Tirreno
PAOLA - È morto questa mattina a Paola, all'età di 82 anni, Giorgio Sganga, professionista stimato e punto di riferimento dei Dottori Commercialisti e...

Tragedia del Raganello, sette anni dopo: il dolore, il peso del passato ed il...

Provincia
CIVITA (CS) - È un giorno triste oggi a Civita e su tutto il Pollino. Sette anni fa, nel nefasto 20 agosto del 2018,...

Minacciava moglie e figlie facendole vivere in uno stato di terrore, arrestato un 40enne

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Un uomo di 40 anni é stato arrestato dalla polizia a Gioia Tauro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati....

«Infrastrutture in Calabria: investimenti per miliardi di euro. Ora servirà visione e programmazione»

Calabria
RENDE - «Il recente via libera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a interventi strategici per la Calabria – tra cui il raddoppio della...

San Giovanni in Fiore, Succurro e l’incontro con Elia, salvo dopo un grave incidente:...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Ieri la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha ricevuto la visita del giovane Elisa Succurro,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37029Area Urbana22262Provincia19759Italia7998Sport3846Tirreno2892Università1450
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Calabria

Minacciava moglie e figlie facendole vivere in uno stato di terrore,...

GIOIA TAURO (RC) - Un uomo di 40 anni é stato arrestato dalla polizia a Gioia Tauro con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati....
Provincia

San Giovanni in Fiore, Succurro e l’incontro con Elia, salvo dopo...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Ieri la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha ricevuto la visita del giovane Elisa Succurro,...
unical
Università

Unical, domani torna l’open day estivo: incontri e visite per le...

RENDE - Torna un nuovo appuntamento con "Unical ti presento Campus", una delle otto giornate di open day estive previste dall'Università di Carcavacata per...
Tirreno

Incidente nella notte sulla SS18 ad Acquappesa: auto si ribalta dopo...

ACQUAPPESA (CS) - Nella notte sulla SS18, all’altezza di Acquappesa, si è verificato un violento incidente. Un uomo, per cause ancora in fase di...
Regionali Costa Tridico
Calabria

Regionali, Costa (M5S): «In Calabria bisogna fare presto, Tridico sa unire,...

ROMA - "In Calabria c'è l'urgenza di fare presto". Lo spiega in una intervista a La Repubblica l'ex ministro Sergio Costa, esponente campano del...
Calabria

Controlli straordinari sui guidatori: denunce, sanzini per guida in stato di...

LOCRI (RC) - Durante il periodo di Ferragosto i Carabinieri hanno intensificato il controllo del territorio calabrese per garantire sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA