Cosenza, al via le iscrizioni agli asili nido: scadenze e info utili sulla domande

COSENZA – Il Comune della città dei Bruzi ha pubblicato l’avviso per le iscrizioni gli asili nido comunali per l’anno scolastico 2025/2026. Le iscrizioni, da inviate solo in modalità telematica, possono essere eseguite a partire da lunedì 4 agosto fino a lunedì 18 agosto. I posti disponibili sono in totale 115: 49 nel nido di Via Riccardo Misasi e 66 nel nido di via Rosario Livatino.

Il servizio nidi d’infanzia avrà inizio dal 1° settembre 2025 e si protrarrà fino al 31 luglio 2026. Sarà assicurato dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, per l’orario a tempo pieno, e dalle 08 alle 14, per l’orario parziale, con periodi di sospensione per Natale, Pasqua e per la festa patronale del 12 febbraio 2026.

Come inviare la domanda e quali documenti sono necessari

Per inviare le domande di iscrizioni i cittadini devono consultare il sito del Comune di Cosenza accedendo nella pagina Home ad “Area Personale” (in alto a destra). In successione devono selezionare la sezione “Servizi scolastici” procedendo poi alla compilazione della richiesta. Dopo aver inserito tutti i dati richiesti basterà cliccare il tasto ‘Invia’.

Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati una serie di documenti: quelli sanitaria L. 104/92 del minore; certificazione di gravidanza; provvedimento di adozione/affido/tutela del minore; libretto delle vaccinazioni; documento di identità del richiedente; ⁠ISEE, se non si usufruisce del bonus asilo.

L’avviso integrale, compreso il sistema tariffario delle rette mensili, è pubblicato sulla sull’albo online del Comune di Cosenza. Per eventuale assistenza, gli Uffici di Pubblica Istruzione sono disponibili nei giorni di lunedì e giovedì, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.00, presso la sede del Comune, in piazza dei Bruzi, al piano Terra.