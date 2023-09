Cosenza, al Rendano una serata dedicata a Mina

COSENZA – L’iniziativa è promossa dalla associazione culturale Polimnia presieduta da Luigia Pastore. A condurre la serata Pino Strabioli, brillante giornalista Rai, storico della musica e critico, ma soprattutto conoscitore dei successi e della carriera di Mina. Due anni fa in occasione dell’ottantesimo compleanno della cantante di Cremona, fece uno speciale su Rai Tre “In arte Mina” che ottenne un successo straordinario.

A Silvana Gallucci Past President Inner Wheel il compito di introdurre l’evento. Strabioli sul palco sarà accompagnato da Franco Laratta, giornalista e anche lui grande conoscitore della storia di Mina. Lo spettacolo vuole essere la ricostruzione di 65 anni della storia d’Italia, del suo costume, della cultura e della società, il tutto attraverso le canzoni e la voce di Mina. Ci saranno giovani artisti come Marika Franchino soprano, Federico Veltri tenore, Andrea Bauleo,pianoforte.

Testo e regia di Franco Laratta, la direzione artistica di Luigia Pastore. La serata dedicata a Mina si inserisce nel progetto cofinanziato dalla Regione Calabria per la rassegna il “Rendano e il suo sipario storico” finalizzata al restauro del prezioso sipario storico del teatro Rendano di Cosenza, in partenariato con il comune di Cosenza, con il sostegno di Inner Wheel Cosenza e la collaborazione di Rotary Cosenza e Rotary Cosenza Nord. Non mancheranno pezzi di Mina in versione lirica che costituiranno la vera sorpresa di una serata tanto attesa dagli appassionati di una fuoriclasse della musica. Brani che saranno eseguiti dalla neonata Orchestra Giovanile Polimnia.