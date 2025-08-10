Cosenza accoglie la spiritualità dell’India: verso la nascita di un centro stabile del Bhakti Yoga

- Advertisement -

COSENZA – A seguito della visita di Sua Grazia Prabhu Das, Responsabile ISKCON per il Sud Italia, Cosenza ha vissuto un momento di profondo significato spirituale. Giunto con l’obiettivo di rilanciare la via del Bhakti Yoga, Prabhu Das ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità calabrese, promuovendo un messaggio di armonia, inclusione e consapevolezza.

Durante la sua permanenza in città, il monaco ha incontrato esponenti politici, associazioni religiose e del terzo settore, professionisti, devoti e volontari, condividendo insegnamenti sulla necessità di riportare l’uomo al centro della propria evoluzione spirituale. Le pratiche proposte – Bhakti Yoga, meditazione, kirtan (canto devozionale) e la lettura della Bhagavad Gita – hanno rafforzato il ponte tra spiritualità orientale e ricerca interiore occidentale, contribuendo alla crescita di una cultura spirituale viva e concreta nella regione.

Un evento storico tra spiritualità, cultura e solidarietà sociale

Successivamente, l’associazione Alone ETS ODV, attiva da 37 anni nel sostegno ai migranti e alle persone vulnerabili, ha organizzato un evento di rilievo internazionale: Cosenza ha ospitato il workshop “Astrologia, Naturopatia Ayurvedica e Yoga”, in collaborazione con S.M. Yoga di Vrindavan (India) e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e ISKCON Italia.

Tra i protagonisti dell’evento, il Dr. Balmukunda Shastri, noto medico ayurvedico proveniente da Vrindavan – la città sacra dove, secondo la tradizione, visse Krishna 5000 anni fa – ha condiviso i principi dell’Ayurveda e del Karma Yoga, inteso come azione consapevole, disinteressata e dedicata al bene comune. Valori in piena sintonia con la missione dell’associazione Alone ETS ODV.

Cosenza come nuovo centro spirituale?

L’evento si è aperto con la solenne cerimonia di Abhisheka, la consacrazione delle statue sacre di Radha e Krishna portate da Vrindavan. Il rito, guidato dal Dr. Balmukunda Shastri e dal pujari Venu Gopal Dasa, ha donato benedizioni alla città di Cosenza, alla Calabria e a tutti i presenti. Un momento carico di emozione e significato spirituale, concluso con la condivisione del prasadam (cibo vegetariano benedetto), simbolo di unità e fratellanza.

Il successo del workshop e l’entusiasmo generato dalla visita di Prabhu Das pongono le basi per la nascita di un centro stabile del Bhakti Yoga a Cosenza, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il Meridione. Un progetto che mira a offrire percorsi di consapevolezza, sostegno sociale e dialogo interculturale, seguendo l’ideale espresso dal Dr. Balmukunda Shastri: “Lo yoga è l’arte di connettere l’anima al Divino. Non è evasione, ma azione, responsabilità e amore incondizionato.”

Sostieni la costruzione del primo Tempio di Krishna a Cosenza

Per dare continuità a questo cammino spirituale, è in progetto la costruzione del primo Tempio della Coscienza di Krishna a Cosenza: un luogo aperto a tutti, dedicato alla pratica del Bhakti Yoga, al kirtan, allo studio dei testi sacri e alla distribuzione gratuita di cibo vegetariano (prasadam). Uno spazio di pace, accoglienza e rinascita spirituale.

Chiunque desideri contribuire alla realizzazione di questo sogno è invitato a fare una donazione, anche simbolica. Ogni offerta è un seme piantato nel terreno della devozione.