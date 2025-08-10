HomeArea Urbana

Cosenza accoglie la spiritualità dell’India: verso la nascita di un centro stabile del Bhakti Yoga

Un progetto che mira a offrire percorsi di consapevolezza, sostegno sociale e dialogo interculturale, seguendo l’ideale espresso dal dr. Balmukunda Shastri

Marco Belmonte
Scritto da Marco Belmonte
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – A seguito della visita di Sua Grazia Prabhu Das, Responsabile ISKCON per il Sud Italia, Cosenza ha vissuto un momento di profondo significato spirituale. Giunto con l’obiettivo di rilanciare la via del Bhakti Yoga, Prabhu Das ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità calabrese, promuovendo un messaggio di armonia, inclusione e consapevolezza.

Durante la sua permanenza in città, il monaco ha incontrato esponenti politici, associazioni religiose e del terzo settore, professionisti, devoti e volontari, condividendo insegnamenti sulla necessità di riportare l’uomo al centro della propria evoluzione spirituale. Le pratiche proposte – Bhakti Yoga, meditazione, kirtan (canto devozionale) e la lettura della Bhagavad Gita – hanno rafforzato il ponte tra spiritualità orientale e ricerca interiore occidentale, contribuendo alla crescita di una cultura spirituale viva e concreta nella regione.

Un evento storico tra spiritualità, cultura e solidarietà sociale

Successivamente, l’associazione Alone ETS ODV, attiva da 37 anni nel sostegno ai migranti e alle persone vulnerabili, ha organizzato un evento di rilievo internazionale: Cosenza ha ospitato il workshop “Astrologia, Naturopatia Ayurvedica e Yoga”, in collaborazione con S.M. Yoga di Vrindavan (India) e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria e ISKCON Italia.

Tra i protagonisti dell’evento, il Dr. Balmukunda Shastri, noto medico ayurvedico proveniente da Vrindavan – la città sacra dove, secondo la tradizione, visse Krishna 5000 anni fa – ha condiviso i principi dell’Ayurveda e del Karma Yoga, inteso come azione consapevole, disinteressata e dedicata al bene comune. Valori in piena sintonia con la missione dell’associazione Alone ETS ODV.

Cosenza come nuovo centro spirituale?

L’evento si è aperto con la solenne cerimonia di Abhisheka, la consacrazione delle statue sacre di Radha e Krishna portate da Vrindavan. Il rito, guidato dal Dr. Balmukunda Shastri e dal pujari Venu Gopal Dasa, ha donato benedizioni alla città di Cosenza, alla Calabria e a tutti i presenti. Un momento carico di emozione e significato spirituale, concluso con la condivisione del prasadam (cibo vegetariano benedetto), simbolo di unità e fratellanza.

Il successo del workshop e l’entusiasmo generato dalla visita di Prabhu Das pongono le basi per la nascita di un centro stabile del Bhakti Yoga a Cosenza, con l’ambizione di diventare un punto di riferimento per il Meridione. Un progetto che mira a offrire percorsi di consapevolezza, sostegno sociale e dialogo interculturale, seguendo l’ideale espresso dal Dr. Balmukunda Shastri: “Lo yoga è l’arte di connettere l’anima al Divino. Non è evasione, ma azione, responsabilità e amore incondizionato.”

Sostieni la costruzione del primo Tempio di Krishna a Cosenza

Per dare continuità a questo cammino spirituale, è in progetto la costruzione del primo Tempio della Coscienza di Krishna a Cosenza: un luogo aperto a tutti, dedicato alla pratica del Bhakti Yoga, al kirtan, allo studio dei testi sacri e alla distribuzione gratuita di cibo vegetariano (prasadam). Uno spazio di pace, accoglienza e rinascita spirituale.

Chiunque desideri contribuire alla realizzazione di questo sogno è invitato a fare una donazione, anche simbolica. Ogni offerta è un seme piantato nel terreno della devozione.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Sfinge cosenza

Visitano Cosenza e scoprono che le sculture donate dai loro parenti sono anonime o...

Area Urbana
COSENZA – Amara sorpresa per alcuni turisti in visita a Cosenza. Parenti degli artisti che hanno donato le proprie opere al Museo all’Aperto Bilotti,...
Mormanno sindaco Paolo Pappaterra

Mormanno punta al ripopolamento: 100 mila euro dalla Regione e due linee di intervento

Provincia
MORMANNO (CS) - Contrastare lo spopolamento e incentivare nuovi insediamenti abitativi e produttivi sul territorio. Sono questi gli obiettivi del progetto "Riabitare il borgo...

Maturità, boom di voti alti nelle regioni del Sud: la Calabria è al primo...

Calabria
COSENZA - La maggior parte degli studenti italiani sono stati ammessi agli esami di maturità. Si tratta del 98,8% degli alunni e di questi...

Estate e controlli stradali rafforzati: oltre 150 persone identificate e sanzioni per 1.500 euro

Calabria
MELITO PORTO SALVO (RC) - Nel pieno della stagione estiva in corso, i Carabinieri di Melito Porto Salvo hanno intensificato i controlli alla circolazione...
incendio Laurignano

Vasto incendio a Laurignano. In fiamme un costone collinare, al lavoro i vigili del...

Provincia
LAURIGNANO (CS) - Si alzano le temperature e tornano gli incendi a devastare i territori. I vigili del fuoco sono al lavoro, dal tardo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36928Area Urbana22208Provincia19712Italia7980Sport3836Tirreno2846Università1444
-->
Marco Belmonte
Altri Articoli di Marco Belmonte

Leggi ancora

carretta carretta uova tirreno cosentino
Tirreno

Bonifati, una Caretta caretta sceglie la spiaggia del lido del Florida...

BONIFATI (CS) - Sulla costa tirrenica Cosentina, a pochi metri dallo stabilimento balneare del "Florida Beach" di Bonifati, si è registrato l’arrivo di un...
clementino
Area Urbana

L’energia travolgente di Clementino infiamma Cosenza e chiude il Festival delle...

COSENZA - Si è concluso ieri, nel cuore del centro storico di Cosenza, il "Festival delle Invasioni", una delle manifestazioni culturali più attese dell’estate...
Cosenza Lazza
Area Urbana

Cosenza in delirio per Lazza: il cuore del centro storico vibra...

COSENZA - Ieri sera il centro storico di Cosenza ha vissuto una notte memorabile, travolta dall’energia inarrestabile di Lazza, uno degli artisti più influenti...
mancini
Area Urbana

Cosenza: bentornato “Leone” dove tutto ebbe inizio, la statua di Giacomo...

COSENZA – Un giorno che sarà ricordato nella storia della città: ieri sera il popolo cosentino ha salutato con orgoglio il ritorno della statua...
invasioni 2025 nina zilli
Area Urbana

Cosenza: Invasioni 2025 parte con Nina Zilli, un “vortice” di musica,...

COSENZA - Un inizio straordinario per Invasioni 2025. Il "vortice urbano" si è spalancato con la forza travolgente di Nina Zilli che con la...
Area Urbana

Sandro Principe «In 40 giorni gettate le basi del rilancio di...

RENDE – Un mese dopo l’insediamento ufficiale della giunta, il sindaco di Rende Sandro Principe ha voluto incontrare la stampa per fare il punto...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA