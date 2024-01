Cosenza: 26 nuovi varchi ZTL in centro città, anche a Santa Teresa. Approvato il progetto di fattibilità

COSENZA – Con delibera di giunta n 164 del 28 dicembre, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per “la realizzazione di forniture in opera per ampliamento e revisione tecnologica del sistema automatico di controllo accessi alle ZTL e APU del Comune di Cosenza” per un importo complessivo di € 1.042.947,20 che si inserisce nella programmazione triennale delle opere pubbliche e che sarà a carico del bilancio dell’ente e finanziato con proventi per sanzioni al codice della strada.

Si tratta del completamento del progetto che prevede il controllo degli accessi alle ZTL e che avverrà mediante l’installazione delle apparecchiature per i controlli elettronici nelle altre strade che conducono all’area pedonale di Corso Mazzini (e che ne erano ancora sprovvisti) e l’installazione dei varchi elettronici anche su Via Arabia e Via Nicola Parisio, per il controllo degli accessi alla ZTL di piazza Santa Teresa per un totale di 26 nuovi varchi ZTL.

Sostituzione ZTL esistenti e nuove installazioni

Il progetto prevede anche la sostituzione delle apparecchiature ZTL già esistenti per adeguare il sistema di controllo in un unico impianto di gestione. L’amministrazione comunale, già in possesso delle autorizzazioni del Ministero dei Lavori Pubblici, prevede l’installazione delle nuove ZTL nelle seguenti vie:

Varco 1: Via Piave incrocio Via Trento;

Varco 2: Via Conforti incrocio Via 24 Maggio;

Varco 3: Via Paul Harris;

Varco 4: Via Don Luigi Sturzo;

Varco 5: Via Attilio Giuliani;

Varco 6: Via Galliano;

Varco 7: Via Cesare Marini;

Varco 8: Via Macallè;

Varco 9: Via Neghelli

Varco 10: Via Miceli

Varco 11: Via Arabia

Varco 12: Via Tagliamento

Varco 13: Via Adige.

Varco Piazza Bilotti incrocio Via Quintieri

Varco Via Luigi Greco

Varco Via Veltri

Varco Via Molinella

Varco Via Capoderose

Varco Via Don Minzoni

Varco Via Adua

Varco Via Arabia tratto compreso tra Via Alimena e Piazza S. Teresa

Varco Via Nicola Parisio

Varco Via Brenta

Varco Via Idria

Varco Via Livenza

Varco Via Daua Parma

Tariffazione differenziata e limitazione alle autorizzazioni

Nella delibera di giunta viene anche evidenziato che l‘Ente potrà riservarsi di disciplinare con separato provvedimento, successivo all’adozione degli strumenti di programmazione, un sistema di tariffazione differenziata degli accessi, con particolare riguardo al transito dei mezzi pesanti nelle ZTL e le operazioni di carico e scarico da parte di veicoli commerciali. Saranno ulteriormente razionalizzati i criteri di rilascio delle autorizzazioni ed introducendo talune limitazioni del numero dei veicoli autorizzati, anche allo scopo di limitare gli eventuali abusi ai danni del patrimonio ambientale, storico e culturale, senza, nel contempo, compromettere la fruibilità dell’area da parte delle categorie interessate.

Come funzionane le ZTL

I varchi ZTL sono costituiti da apparati elettronici integrati ad un sistema informatico per il controllo degli accessi e il rilevamento dei flussi di transito agli accessi della ZTL e il sistema assicura in modo automatizzato il controllo delle autorizzazioni di accesso e il rilevamento dei veicoli in transito non autorizzato. La lettura delle targhe avviene in tempo reale e senza rallentare il flusso veicolare e i varchi elettronici non introducono cambiamenti nelle modalità di accesso, ma consentono un’intensificazione del controllo. Al passaggio del veicolo la telecamera registra il numero della targa e lo invia al sistema di controllo che verifica se il veicolo è autorizzato. I dati e le immagini relative al transito sono trattati nel rispetto della norma sulla privacy