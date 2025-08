Controlli serrati tra Cosenza e provincia: tre arresti, ammonimenti e un foglio di via

- Advertisement -

COSENZA – Non si fermano i servizi straordinari di controllo del territorio, nel comune di Cosenza ed in tutta la provincia disposti dal Questore di Cosenza, diretta da Giuseppe Cannizzaro. In azione il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati distaccati, anche con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale che, solo nella scorsa settimana, hanno effettuato controlli serrati su tutto il territorio. Oltre 2700 le persone controllate e più di 1300 i veicoli.

L’esito dei controlli ha portato all’arresto di 3 persone mentre 17 sono state deferite in stato di libertà. Due, invece, le segnalazioni amministrative di cui all’art. 75 del DPR 309/’90 e 20 le contravvenzioni al Codice della Strada. Sullo stesso fronte, al lavoro anche il personale della locale Divisione Polizia Anticrimine che ha emesso 24 avvisi orali, un foglio di via obbligatorio, 5 ammonimenti, una misura di prevenzione patrimoniale ed una sorveglianza speciale.

L’attenzione dei servizi straordinari condotti dalla Polizia di Stato nel corso del periodo estivo si è concentrata in particolar modo nel territorio del Comune di Corigliano-Rossano nel quale recentemente si sono evidenziati alcuni episodi criminosi. Innalzare il livello di sicurezza e garantire il pacifico svolgimento di tutte le attività è l’obiettivo primario dei militari.