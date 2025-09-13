HomeArea Urbana

Contrasto alla criminalità giovanile, a Cosenza una denuncia per resistenza e detenzione di droga

Nelle operazioni identificati 236 minori frequentanti le aree della “movida”. Un altro giovane trovato in possesso 1,3 grammi di hashish

COSENZA – La Polizia di Stato ha concluso ieri, su tutto il territorio nazionale, le attività di contrasto della criminalità giovanile. In particolare per la provincia di Cosenza l’attività dagli operatori della Squadra Mobile in stretta sinergia con personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Cosenza, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale”, ha identificare 236 minori, frequentanti soprattutto le aree della “movida”.

In questo ambito un cittadino straniero è stato denunciato per resistenza e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo è stato trovato in possesso di circa 4 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Un altro minore è stato, inoltre, segnalato amministrativamente ex art. 75 D.P.R. 309/’90 poiché, a seguito di perquisizione personale nel centro di Cosenza è stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di 1,3 grammi .

