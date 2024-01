ConimieiOcchi: nuove produzioni in scena, si parte dall’Istituto ‘Spirito Santo’ di Cosenza

COSENZA – Un nuovo anno all’insegna della sperimentazione, della facilitazione dei processi creativi e della valorizzazione di una nuova pedagogia teatrale. Queste le parole d’ordine per la Compagnia ConimieiOcchi, collettivo formato da performers, musicisti, antropologhe, pedagoghi/e, videomakers e registe da sempre concentrata sullo sviluppo di storie di evoluzioni e trasformazioni del mondo umano e naturale, con particolare attenzione alla valorizzazione del tessuto sociale della comunità in cui operano.

In programma nei prossimi mesi due produzioni importanti che rientrano nel progetto triennale di produzione teatrale “Linfa” della Compagnia: “La donna che ride” (ricerca sul clown teatrale e ciò che la parola donna racchiude) a cura di Maria Grazia Bisurgi e Audrey Chesseboeuf e “Piccolo sogno” a cura di Francesco Votano dedicato all’uomo e alla relazione con il mondo delle piante; una produzione quest’ultima che sancisce una proficua collaborazione con l’Istituto comprensivo statale “Spirito Santo” che ospiterà a partire dal 10 gennaio lo spettacolo con una residenza teatrale a cui seguirà poi una restituzione in scena dedicata proprio ai ragazzi.

Gli spettacoli verranno presentati da Gennaio a Marzo 2024 sul territorio regionale, nei teatri off gestiti dalle compagnie partner del progetto e soprattutto in luoghi non convenzionali come parchi, giardini o musei dedicati alla conoscenza del mondo naturale. La Compagnia è attualmente impegnata anche con un progetto di Teatro sociale e arti applicate “A casa: il cuore della comunità”, e un progetto di laboratorio teatrale intitolato “Il patriarcato nel Corpo”, in collaborazione con il Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino” e lo Sportello pari opportunità dell’Università della Calabria, dedicato alle studentesse e agli studenti.