Concertone di Capodanno, come anticipato da Quicosenza sarà Giorgia a salutare il 2024 in piazza

COSENZA – Come anticipato da Quicosenza sarà Giorgia a salutare il nuovo anno in piazza con il concertone di Capodanno. Oggi il suo nome è stato ufficializzato dal Sindaco di Cosenza Caruso in una conferenza stampa. Una delle voci più potenti e inconfondibili del panorama musicale italiano vincitrice di numerosi riconoscimenti, dischi d’oro e di platino. Nata il 26 aprile 1971 a Roma, Giorgia ha conquistato il cuore di milioni di fan con la sua straordinaria abilità vocale e versatilità artistica che hanno contraddistinto la sua trentennale carriera. In Italia ha venduto oltre 10 milioni di copie con 12 album nella top-ten italiana, 5 dei quali arrivati al numero uno e 25 singoli top-ten di cui 5 numero uno.

I primi successi arrivati a Sanremo

I primi incredibili successi della sua carriera di cantante negli anni 90, grazie al Festival di Sanremo. Nel 1993 vince Sanremo Giovani con il brano “Nasceremo”, che gli concede l’accesso al Festival di Sanremo dell’anno successivo nella sezione “Nuove Proposte”. Con “E poi”, la canzone che identifica il CD, portata proprio alla kermesse del 1994 nella sezione Nuove proposte, si classifica solo settimana ma l’album raggiunge le vette della classifica. Nel 1995 presenta uno dei suoi più grandi successi “Come saprei”, con la quale trionfa tra i big. Giorgia ha partecipato in totale cinque volte al Festival di Sanremo, ottenendo nella categoria Big il primo, il terzo e il secondo posto. Nel 1996 Giorgia torna a Sanremo, arrivando terza con “Strano il mio destino”.

Giorgia voce inconfondibile della musica italiana

Tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 Giorgia consolida il suo status di icona della musica italiana con una serie di album di straordinario successo, tra cui “Come Thelma & Louise” (1995) in cui è contenuta proprio la canzone del suo successo al festival, Come saprei, riuscendo a farle vendere più di 400.000 copie e ad ottenere il primo disco di platino già dopo un mese circa dalla pubblicazione. Ed ancora “Mangio troppa cioccolata” (1997) nato dalla collaborazione con Pino Daniele, “Girasole” (1999), “Senza ali” (2001) e “Ladra di vento” (2003). Negli album canzoni che sono diventate un must della musica italiana. Tra questi: “Come Saprei”, “Strano il mio destino” “E poi”, “Girasole”, “Di sole e d’azzurro” scritta per lei da Zucchero Fornaciari, “Gocce di memoria”, “Come neve”, “Quando una stella muore”, “E l’amore che conta” e “Spirito Libero”.

Ciò che rende Giorgia eccezionale, oltre alla sua voce potente e vibrante, è la sua grande versatilità artistica. Ha affrontato diversi generi musicali, dimostrando la sua abilità nel passare dal pop al soul, dal jazz al blues e soprattutto all’R&B senza perdere mai la sua identità musicale. nel corso degli anni Giorgia ha collaborato con decine di artisti nazionali e internazionali: Pavarotti, Zucchero, Ray Charles, Elton John, James Taylor, Simple Minds, Pino Daniele, Aretha Franklin, Andrea Bocelli, Mina, Bryan Adams, Sting, Lionel Richie, Alicia Keys, Ronan Keating, Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Mahmood, Elodie, Elisa, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Laura Pausini, Eros Ramazzotti ed Enzo Avitabile. “Parole dette male” è uno degli ultimi singoli della cantante romana e secondo estratto dall’undicesimo album “Blu”. Il brano è stato presentato durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, segnando la quinta partecipazione dell’artista alla kermesse. Il 31 dicembre la sua inconfondibile voce sarà sul palco di Cosenza per un concertone che si annuncia già da record di presenze.