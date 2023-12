Concertone di Capodanno, Caruso: «Giorgia contesa da altre piazze, ma a me non piace perdere»

COSANZA – L’ufficialità arriverà domani, mercoledì 6 dicembre, e l’annuncio lo darà direttamente il sindaco Franz Caruso nel corso della conferenza stampa che il primo cittadino ha convocato per l’occasione, alle ore 11,30 nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Il nome di Giorgia è certamente quello papabile, ma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ai nostri microfoni ha ribadito che la trattativa è ancora aperta e non è esclusa una scelta dell’ultima ora rispetto al nome dell’artista che si esibirà in piazza dei Bruzi.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Franz Caruso comunicherà ufficialmente il nome per la notte di San Silvestro per festeggiare l’arrivo del 2024. Come anticipato dalla nostra redazione nei giorni scorsi la scelta sarebbe ricaduta su Giorgia, cantante romana che sarà anche co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024. “E’ un’artista contesa da tante altre piazze ma in queste ore si decide tutto e a me non piace perdere”.

Il concerto ancora una volta, traghetterà i cosentini nel nuovo anno, l’Amministrazione comunale prosegue una tradizione inauguratasi con l’avvento del 2000 quando in Piazza dei Bruzi si esibì Franco Battiato.