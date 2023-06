Club Unesco Cosenza, convegno ‘Da Copernico alle stelle… dalla terra alla scienza’

COSENZA – Domani, mercoledì 21 giugno, nell’ambito della giornata internazionale per la Celebrazione del Solstizio, alle 19.30 è in programma, presso il Circolo ACLI di Fiego, in contrada Fiego a Cosenza, il convegno di carattere storico/scientifico sulla figura di Copernico e la sua teoria eliocentrica.

“Da Copernico alle stelle ……dalla terra alla scienza” è il primo appuntamento della serie di incontri e manifestazioni promossi dal Club per l’UNESCO di Cosenza, l’Associazione culturale Mistery Hunters e l’Accademia Montaltina degli Inculti, in occasione del 550° Anniversario della nascita di Niccolò Copernico, nel periodo di giugno/ottobre 2023.

Introduce e modera lo storico Maurizio Filice. A dare il saluto iniziale Rosa Spadafora, presidente Circolo ACLI di Fiego, Franz Caruso, sindaco di Cosenza, Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza e Pierluigi Caputo, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Calabria. Interverranno Francesco Veltri, fisico e astrofilo, autore del volume 500 e uno quiz di astronomia per imparare a divertirsi, e Antonio Policicchio, fisico e innovation expert. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Oliva, Presidente dell’Associazione Mistery Hunters, ed Enrico Marchianò, Presidente del Club per l’UNESCO di Cosenza.

La serata proseguirà con un momento conviviale e l’osservatorio astronomico. L’iniziativa, inoltre, è patrocinata da, Ambasciata di Polonia in Italia, Provincia di Cosenza, Regione Calabria, Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, Comune di Casali del Manco, Comune di Fuscaldo, Comune di Cosenza, Università degli Studi della Calabria. Le finalità del progetto “Da Copernico alle Stelle”, oltre a quelle celebrative, sono atte a consentire l’approccio alle meraviglie del cielo stellato, interpretazione della meccanica celeste e delle caratteristiche dell’Universo ad un’ampia platea utilizzando più strumenti: telescopi (osservazione astronomica), cinematografia, approfondimento storico, approfondimento artistico e, soprattutto, approfondimento scientifico.